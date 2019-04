St. Ludgerus Alme mit Senioren auf Reisen

Brilon-Totallokal: Einen kurzweiligen Tag verbrachten die insgesamt 40 Teilnehmer der Seniorenfahrt beim Besuch bei der Peters Schokowelt in Lippstadt und den Meisterwerken in Rüthen-Meiste

Brilon-totallokal: So konnte in der Schokowelt bei der Herstellung verschiedener Pralinensorten zugeschaut werden. Bei kleinen Kostproben stellte man schnell den hervorragenden Geschmack dieser Konfektionen fest. Nach einem Mittagessen bei den Meisterwerken in Rüthen wurde das gesamte Areal mit einer Werksbahn erkundet.

Im Werk selber konnte man bei der Herstellung von Parkett, Laminaten und Deckenpanelen zuschauen und es gab Informationen rund um das Unternehmen. In der Ausstellung durfte sich jeder Teilnehmer Anregungen für die nächste Renovierung mitnehmen. Zum Abschluss der Fahrt wurde in der Meisterbar das eine oder andere Bier getrunken.

Quelle: Berthold Henke, Vorsitzender St. Ludgerus Alme

