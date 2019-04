Die KLJB blickt auf ein tolles Wochenende zurück!

Katholische Landjugend Brilon: Krone – die ganze Fahrt war nicht ohne!

brilon-totallokal: Die Katholische Landjugend Brilon blickt auf ein erlebnisreiches Wochenende im März zurück. In den frühen Morgenstunden machten sich viele Mitglieder, ehemalige Mitglieder und Freunde der Landjugend mit dem Bus auf den Weg zur Werksbesichtigung Krone in Spelle.

Nach einer kurzen Begrüßung und der Geschichte des Unternehmens ging es in die Produktion des Werkes. Hier konnten wir einen Einblick in die umfangreiche Zusammensetzung der Bestandteile verschiedener landwirtschaftlicher Geräte bekommen.

Nach einer rund drei stündigen Besichtigung ging die Fahrt weiter Richtung Haselünne. Dort haben wir einen Einblick in den Berentzer Hof erhalten. Vor Ort wurde die Produktpalette von verschiedenen Likören vorgestellt und die Brennerei unter die Lupe genommen.

In Dorf Münsterland wurde in gemeinsamer Runde der Abend feierlich abgeschlossen.

Am nächsten Morgen, nach gestärktem Frühstück, ging es zu einem nahegelenden Milchviehbetrieb im Raum Soest. Dort erlebten wir eine aufschlussreiche Besichtigung mit neuster Technik.

Am späten Nachmittag kamen wir wieder in der Heimat an und schauten auf eine tolle und gelungene Fahrt zurück. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Ausflug.

Am 26. Mai 2019 findet die diesjährige Maiandacht mit Aufnahme der neuen Mitglieder am Bildstock der Landjugend statt. Zu diesem Anlass sind alle herzlich eingeladen.

Der Vorstand der KLJB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon