Projekt Klarsicht-Koffer am Berufskolleg Brilon

brilon-totallokal: Das KlarSicht-Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung behandelt das Thema Alkohol- und Tabakprävention. In diesem Zusammenhang haben Schülerinnen und Schüler der Roman-Herzog-Schule und des Berufskollegs Brilon einen interaktiven Parcours durchlaufen, in dem sie mit den Folgen von Alkohol- und Tabakkonsum vertraut gemacht wurden. Die Durchführung der Moderation wurde ebenfalls von Schülerinnen und Schülern vorgenommen, die vorher zu diesem Zeck durch Mitarbeiterinnen des Jugendamtes geschult wurden. Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben somit auch spielerisch viel Neues zu dem Thema erfahren. Die Kooperation der Schülerinnen und Schüler beider Schulen soll kontinuierlich weitergeführt werden. Vielen Dank im Namen beider Schulen an die Mitarbeiterinnnen des Jugendamtes.

Quelle: Hendrik Herwig

