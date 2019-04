Erfolgreiches Konzept und neue Events locken zum „iXS Dirt Masters“ in den Bikepark Winterberg

Europas größtes Bike-Festival lockt mit Hochleistungssport, Musik und Expo- Area vom 30. Mai bis 2. Juni ins Hochsauerland

brilon-totallokal: Winterberg. Der Bikepark Winterberg erwacht zusehends aus dem Winterschlaf. Und damit steigt tagtäglich auch die Vorfreude auf das größte Bike-Festival in Europa, das „iXS Dirt Masters“. Hochklassiger Mountainbike- Sport und spektakuläre Wettbewerbe, kombiniert mit Live-Musik, einer Expo-Area mit vielen namhaften Marken sowie neuen Events locken vom 30. Mai bis zum 2. Juni an den Erlebnisberg Kappe in Winterberg. Fast schon traditionell werden über 35.000 Besucher und knapp 2000 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa und Übersee im Bikepark erwartet. Das bewährte Konzept der vergangenen Jahre bleibt bestehen. Der Fokus liegt klar auf dem Sport und das Rahmenprogramm ist so konzipiert, dass alle Gäste, von der Familie bis zum eingefleischten Mountainbike-Fan, Spaß haben.

Premiere feiert in diesem Jahr das Sideevent „Braap Offs“. Im Mittelpunkt dabei steht die erste Kurve des Continental Tracks im Bikepark. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei diesem Event mit Vollgas in diese Kurve shreddern. Wer dabei die beste Figur abgibt und mit seinem Style überzeugt, wird das Event gewinnen. Bewertet wird jeder Braap nach Style, Lautstärke und Heftigkeit. Der Wettbewerb ist offen für jedermann. Für die besten drei Fahrer wird es exklusive Preise geben und das Publikum kann sich auf ein einprägendes Event freuen.

Neu ist auch das Event „Rose Best of 10“! Bei diesem Wettbewerb sind Lukas Knopf und Erik Fedko die “Botschafter”. Sie suchen sich 10 Tricks aus, diese werden dann mit insgesamt 2.000 Euro prämiert. Alle Fahrer, die also richtig viel Lust haben, mit den beiden zu fahren, können sich vor Ort im Orga-Büro anmelden.

Fokus liegt auf dem Sport, musikalische Elemente direkt auf dem Bikepark-Areal

„Wir können nach zwei Jahren Erfahrung sagen, dass sich die Fokussierung auf den Sport bewährt hat. Zumal auch das Rahmenprogramm bei allen Gästen super ankommt“, sagt Nico Brinkmann, Betreiber des BikeparksWinterberg. Die Qualität des Festivals habe sich noch weiter verbessert. Deshalb werde das Konzept auch 2019 konsequent umgesetzt. Heißt konkret, auch in diesem Jahr wird es unmittelbar am Festival-Gelände keine Camping-Möglichkeit geben und die ein wenig zurück geschraubten musikalischen Elemente des Festivals werden direkt auf dem Areal des Bikeparks integriert. Fester Bestandteil des Festivals bleibt die Expo-Area mit zahlreichen namhaften Unternehmen aus der Bike-Branche. Eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich zwischen den Sport-Events topaktuelle Bikes und Zubehör anzuschauen.

„Das neue Konzept funktioniert hervorragend und ist sehr gut angenommen worden. Durch die zahlreichen Übernachtungs-Angebote auf den offiziellen Campingplätzen in und rund um Winterberg sowie den Ferienwohnungen, Pensionen und Hotels muss niemand fürchten, keine passende Unterkunft zu finden. Für jeden Geldbeutel ist ein Angebot da“, ist sich Nico Brinkmann sicher. Durch den Wegfall der Camping-Zone direkt gegenüber dem Bikepark werden zudem weitere Parkflächen frei und das eingesparte Budget kann direkt in die Qualität des Festivals fließen.