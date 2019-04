Gleich zwei NRW-Meister aus Brilon!!

Auch Franziska Kraft möchte in diesem Jahr wieder voll durchstarten und nach langer Verletzungspause aufgrund einer Fußverletzung endlich wieder alle Disziplinen turnen. Ihr ausgiebiges und ehrgeiziges Training hat sich mehr als bezahlt gemacht, sodass sie am Ende des Tages mit der Goldmedaille nach Hause gehen konnte.

In der gleichen Altersklasse (Ak 17/18) wurde Hannah Süreth 5. trotz einer nicht angemessenen Wertung im Sprung und einem Abbruch ihrer Spiralekür aufgrund einer Überschreitung der Wettkampffläche von nur wenigen Zentimetern, konnte sie sich mit einer guten Geradekür noch ein Ticket für die Norddeutschen Meisterschaften sichern. In der AK 15/16 gingen Marie Kraft und Anna Abeler an den Start. Beide zeigten hervorragende Leistungen und sehr sichere Übungen mit hohen Schwierigkeiten, sodass sich beide über einen Platz auf dem Treppchen freuen konnten. Die amtierende Deutsche Meisterin Luise Abeler musste sich in diesem Jahr gegen deutlich ältere Konkurrenz in der AK 13/14 durchsetzen, was ihr mit einem 4. Platz sehr gut gelang. Somit kommen in diesem Jahr gleich zwei NRW-Meisterinnen aus Brilon und alle sieben Briloner Turnerinnen qualifizieren sich für die Norddeutschen Meisterschaften, welche am 4.5.19 in Finnentrop stattfinden. Vielen Dank an unsere Kampfrichter Ilka Frigger und Petra Burmann, sowie die Trainerin Silvia Rummel, ohne die diese hervorragenden Leistungen sicherlich nicht möglich wären.

Die Platzierungen im Überblick:

AkB12: 1. Thea Mielke

Akb13/14: 4. Luise Abeler

AkB15/16: 2. Anna Abeler, 3. Marie Kraft, 6. Marleen Süreth AkB17/18: 1. Franziska Kraft, 5. Hannah Süreth