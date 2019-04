kfd Madfeld – Jahreshauptversammlung

Brilon-Totallokal: Eine gemeinsame Abendmesse in der Madfelder Kirche mit besonderem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des vergangenen Jahres ging der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Madfelder Frauengemeinschaft voraus

brilon-totallokal: Anschließend wurde eine Sitzung im Pfarrheim gehalten.

Der Begrüßung, sowie den netten Dankesworten an alle Mitarbeiterinnen; im Team, im Bezirksdienst, beim Frauenfrühstück, beim Frauenkarneval, etc., folgten der Jahres- und der Kassenbericht. Die Kassenprüfer bescheinigten eine ordnungsgemäße und korrekte Kasse. Dem Leitungsteam wurde daraufhin einstimmig Entlastung erteilt.

Eine ausführliche Übersicht der Änderungen der Mustersatzung der kfd schloss sich an. Die Änderungen wurden mehrheitlich durch die Versammlung angenommen. Eine wichtige Neuheit, dies war bisher in der Satzung nicht deklariert, eine Kündigung der Mitgliedschaft in der kfd ist nur schriftlich möglich. Sie muss bis zum 30.09. eines Jahres beim Leitungsteam eingegangen sein und wird zum Jahresende wirksam.

Das neue Datenschutzgesetz wurde angesprochen und wird bereits vom Leitungsteam erfolgreich umgesetzt.

Frau Doris Nolte wurde für 50-jährige Mitgliedschaft mit einem Geschenk und einer Urkunde geehrt. Bärbel Röttger schied aus dem Team aus und Elke Sprenger steht als Helferin nicht mehr zur Verfügung. Beiden wurde ebenfalls mit einem Präsent für ihre tatkräftige Unterstützung gedankt. Ins Team wiedergewählt wurde Silvia Aßhauer. Als geistliche Begleitung wurde Gemeindereferentin Ute Stock berufen.

Mit reichlich Hinweisen auf Veranstaltungen und Ausflugsfahrten wurde die Versammlung geschlossen. Die Details zu allen Unternehmungen werden rechtzeitig in der örtlichen Presse bekanntgegeben. Ebenfalls liegen Veranstaltungsflyer im Schriftenstand der Kirche und den örtlichen Geschäften aus.

Der nächste Termin der Madfelder Frauen ist die Maiandacht am 15.05., Beginn um 18 Uhr in der Kirche. Anschließend gemütliches Beisammensein im Pfarrheim, bei Grillwurst, Salaten und Maibowle.

Quelle: Cornelia Schwarz

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon