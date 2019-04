Ostereiersuche an den Bruchhauser Steinen am Ostermontag

Brilon-Totallokal: Ab 10.00 Uhr sind kleine und große Entdecker herzlich eingeladen

brilon-totallokal: Bruchhausen. Die Füße liefen den Weg fast von allein. Nur zu gut kennen die Kinder der Geopark-Grundschule Bruchhausen den Weg zum Nationalen Naturmonument. Aber dieses Mal hatte ihr Besuch einen ganz besonderen Anlass. Seit mehreren Wochen haben die Jungs und Mädchen der vierten Klasse im Kunstunterricht echte Baumscheiben in liebevoller Kleinarbeit als Ostereier bemalt. „Am Ostermontag werden sie auf dem ganzen Gelände der Bruchhauser Steine entlang der Wege versteckt sein“, freute sich Hubertus Freiherr von Fürstenberg. Mit einem bunten Korb voller Schokolade und Überraschungen erwartete er seine jungen Helfer am InfoCenter, dem Ausgangspunkt für einen Besuch der Bruchhauser Steine. „Wir sind sehr gespannt, denn so eine Aktion hat es hier an den Bruchhauser Steinen noch nie gegeben“, so der Hausherr.

Eines schöner als das andere – so kann man die bunt bemalten Ostereier beschreiben. Alle sind in den gleichen Grundfarben gehalten und mit schwarzen Linien abgestimmt. „Wir haben uns an den Arbeiten des Künstlers Ottmar Alt orientiert“, erklärte Lehrerin Kerstin Penno. Begeistert von dem Ergebnis zeigte sich auch Ideen-Geberin und Initiatorin Clarissa Gessenhardt von der Gaugreben’schen Gutsverwaltung. Hier laufen alle Fäden zusammen, die die Bruchhauser Steine betreffen. Ganz wichtig: Die Ostereier sollen nicht mitgenommen werden! „Nein, es geht darum, die Ostereier zu finden und mindestens fünf davon mit dem Handy oder der Digital-Kamera zu fotografieren“, so Clarissa Gessenhardt. Von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr können am Ostermontag die Fotos auf dem Rückweg am InfoCenter vorgezeigt werden. Wer mindestens fünf Fotos vorweisen kann, erhält an diesem Tag eine Belohnung für seine Suche. „Was, wird aber noch nicht verraten“, schmunzelte Freiherr von Fürstenberg. „Es soll ja schließlich eine tolle Überraschung bleiben.“

Weil die Ostereier viel zu schade sind, um nur einen Tag lang präsentiert zu werden, bleiben sie bis zum Ende er Osterferien an ihrem Platz an den Bruchhauser Steinen liegen und warten auf junge Entdecker. Man kann also auch später noch auf eigene Faust nach ihnen suchen. Während der Osterferien haben die Bruchhauser Steine jeden Tag – auch am Montag – von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5,- € und für Kinder 3,- €. Eine Familienkarte ist für 12,- € erhältlich. Im neu gestalteten InfoCenter warten viele nützliche Informationen auf Besucher jeden Alters. Nach dem Aufstieg zum Feldstein, dem höchsten Punkt der Felsformation mit grandioser Aussicht über das ganze Sauerland, sind besonders die frischen Waffeln mit Sahne bei den glücklichen Wanderern sehr beliebt. Weitere Informationen gibt es unter www.stiftung-bruchhauser-steine.de.

Bildunterschrift: Für die Ostereiersuche am Ostermontag an den Bruchhauser Steinen brachten die Kinder der Geopark-Grundschule Bruchhausen mit ihren Lehrerinnen Kerstin Penno und Theresa Hesse die frisch bemalten Baumscheiben-Eier.

