Hans-Josef Berkenkopf wird zum Ehrenobermeister der Elektrotechnik-Innung Brilon ernannt

brilon-totallokal: Nach über 30jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in verschiedenen Gremien der Elektrotechnik-Innung Brilon – davon 9 Jahre als stellvertretender Obermeister und ab 2004 bis heute als Obermeister an der Spitze der Innung – trat Elektrotechnikermeister Hans-Josef Berkenkopf nicht mehr zur Wiederwahl an.

In seiner gesamten Amtszeit vertrat der Vollbluthandwerker Hans-Josef Berkenkopf die Innung auch als Delegierter beim Elektrofachverband NRW und bei der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland und war engagiertes Mitglied im Ausschuss für Lehrlingsstreitigkeiten.

Berkenkopf, der gleichzeitig als Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland fungiert, hat die Interessen des Elektrohandwerks als Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit im Elektrofachverband NRW auch landesweit mit ganzer Kraft und stetem Nachdruck vertreten.

Aufgrund seiner besonderen Verdienste wählten seine Innungskollegen Hans-Josef Berkenkopf zum Ehrenobermeister der Elektrotechnik-Innung Brilon. Sein Nachfolger im Amt, Frank Lefarth aus Medebach – Medelon, überreichte ihm zusammen mit Ass. Ingomar Schennen von der Geschäftsführung der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland die Ehrenobermeisterurkunde sowie ein Präsent und verabschiedeten Hans-Josef Berkenkopf in den verdienten ehrenamtlichen Innungsruhestand.

Fotozeile: v.l.n.r. Obermeister Frank Lefarth, Ehrenobermeister Hans-Josef Berkenkopf, Ass. jur. Schennen, Geschäftsführung der Elektrotechnik-Innung Brilon

