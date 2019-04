Letzte offene Führungen „Hexen, Henker und Historie“

Nach den zwei Terminen finden die nächsten offenen Führungen erst im September wieder statt. Gruppen können die Führung „Hexen, Henker und Historie“ jedoch auch im Sommer extra buchen. Die Kosten betragen immer 8 Euro pro Person. Aufgrund der Inhalte wird eine Teilnahme an den Führungen erst ab 14 Jahren empfohlen. Die Touren starten jeweils um 16 Uhr im Museum Haus Hövener. Interessierte können sich per Telefon (02961 963 99 01) oder per Mail (museum@haus- hoevener.de) anmelden. Die Plätze sind begrenzt.

Quelle: Carsten Schlömer, Museum Haus Hövener