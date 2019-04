Mit Caritas und Kneipp gemeinsam den Frühling begrüßen

Brilon-Totallokal: Bewegte Wanderung durch den Briloner Wald

brilon-totallokal: Landschaftscoach Sigrid Bork vom Kneippverein Brilon bietet in Kooperation mit dem Ehrenamt in der Behindertenhilfe des Caritasverbandes Brilon im April eine leichte, gelenkschonende Wanderung durch den Briloner Wald an. „Gemeinsam wollen wir mit Ihnen und den Bewohnern aus den Wohnhäusern die aufkeimende Natur und aufblühende Landschaft erforschen“, lädt Nadine Gebauer von der Caritas Brilon ein.

Die Wanderung umfasst kleine Übungen auf einer Strecke von 3 bis 5 Kilometer, die auch für ältere Teilnehmer gut zu gehen ist. Das Tempo ist moderat und die Gruppe bleibt zusammen. Die Gruppengröße ist auf 15 Teilnehmer begrenzt.

Treffpunkt: 27.04.2019 am Parkplatz der Augenklinik, Dauer: 14 bis 16 Uhr.

Anmeldungen bitte an: kontakt@kneippverein-brilon.de; Telefon: 02961-9119622 oder an Sandra Dietrich-Siebert unter Telefon: 02961-966100 (Adler-Apotheke).

Für die Mitglieder des Kneippverein Brilon sind die Landschaftsgänge kostenlos. Nichtmitglieder zahlen 4,- Euro pro Tour. Das Geld wird am Veranstaltungstag entrichtet.

Bei schlechter Witterung (Starkregen, Gewitter, Sturm) fällt die Tour aus.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

