Mediterrane Küche vom Feinsten

brilon-totallokal: An der Altenbürener Straße gibt es seit vergangenem Freitag ein neues kulinarisches Highlight in Brilon. Neben ihrem Frischmarkt für türkische Lebensmittel eröffneten die Brüder Akdeniz ein neues türkisches Restaurant. Hier möchten sie die Sauerländer Bevölkerung mit den kulinarischen Leckerbissen aus ihrer türkischen Heimat verwöhnen. Die gemütliche Gaststube strahlt mit einer tollen Stuck- und Putzgestaltung eine mediterrane Atmosphäre aus. Der original türkische Grill befindet sich direkt im Blickfeld der Gäste. Die Fleischspieße kann man sich aus einer reichhaltigen Auswahl zusammenstellen und dann direkt am Grill zubereitet werden. Frische Salate und Gemüse bereichern das Angebot.

Neben deutschen Weinen werden auch edle Tropfen aus türkischen Anbaugebieten ausgeschenkt. Sicher ein besonderes Geschmackserlebnis. Zur Abrundung des Mahls erwarten einen natürlich die berühmten türkischen Süßspeisen, eine Verführung der besonderen Art. Das Akdeniz – Restaurant wird sicher zur Bereicherung des gastronomischen Angebots in der Stadt Brilon beitragen.

BU: Neben zahlreichen Gästen freute sich auch Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch über das neue Angebot internationaler Gastronomie in der Stadt.

