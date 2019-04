Prominente Schirmherrschaft

Brilon-Totallokal: Die Internationalen Hansetage, die im nächsten Jahr vom 4. bis 7. Juni 2020 in Brilon stattfinden werden, werfen immer größere Schatten voraus

brilon-totallokal: Zu diesem großen Netzwerktreffen des Internationalen Hansebundes der Neuzeit erwartet die Stadt Brilon 120 Stadtdelegationen aus 16 nordeuropäischen Ländern.

Zahlreiche kleinere und größere Planungspunkte konkretisieren sich inzwischen von Woche zu Woche. Eine erfreuliche Nachricht erreichte Bürgermeister Dr. Bartsch vor wenigen Tagen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Schirmherrschaft der 40. Internationalen Hansetage 2020 übernehmen. In seinem Schreiben betont das Staatsoberhaupt die Bedeutung der Hanse für das Zusammenleben in Europa. Deshalb übernehme er gerne die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung, so Steinmeier in seinem Schreiben an Dr. Bartsch. Dank gilt Dirk Wiese, der als heimischer Bundestagsabgeordneter bei diesem Briloner Anliegen in Berlin unterstützend tätig war.

Auch das Programm für die vier Veranstaltungstage wird immer konkreter und füllt sich mit Leben. Ein besonderes Highlight wird sicherlich am Donnerstag, den 4. Juni 2020 die große Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz um 19.30 Uhr sein. Am Freitag, den 5. Juni 2020 öffnet dann ab 10 Uhr der Hansemarkt in der Briloner Innenstadt, auf dem sich die Hansestädte mit Ständen präsentieren. Der Hansemarkt ist bis Sonntag nachmittags geöffnet und verspricht einen interessanten „Bummel durch Europa“. Gemeinsam mit der Schützenbruderschaft St. Hubertus lädt die Stadt Brilon am Hansetag-Samstag zur großen Hanseparty in die Schützenhalle ein. Unter dem Motto „Brilon meets Europe“ sind Briloner, Hanseaten und Gäste eingeladen, in geselliger Runde miteinander zu feiern.

Weitere Programmdetails werden regelmäßig ergänzt und können auf der Webseite der Hansetage eingesehen werden unter www.hansetagebrilon.de.

Quelle: Ute Hachmann, Stadt Brilon

