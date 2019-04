REINERT MANGER ZUM EHRENMITGLIED ERNANNT

Brilon-Totallokal: Bei der Jahreshauptversammlung des TC Alme konnte die 1. Vorsitzende Tanja Schneymann leider nur 22 Mitglieder begrüßen

Entgegen dem negativen Trend bei den Mitgliederzahlen in Vereinen, erfreut sich der TC Alme an einem Mitgliederzuwachs. 9 Austritten stehen 16 Eintritte gegenüber.

Somit verfügt der Verein über 133 Mitglieder, davon 30 Jugendliche. Dieser Zuwachs ist vorrangig im Bereich der Kinder und Jugendlichen zu sehen, und auch ein Verdienst des neuen Trainers Lukas Pour. Er, beim TC Brilon als Vereinstrainer beschäftigt, konnte auch vom TC Alme für einige Trainingseinheiten gewonnen werden. Durch spielerisch bis leistungsorientierten Trainingsaufbau begeistert er Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den Tennissport. Aktuell befinden sich 25 Kinder und Jugendlich im Training.

Nachdem vor 3 Jahren Umkleidekabinen und Sanitäreinrichtungen im Clubhaus umfangreich renoviert wurden, stand kürzlich die Neugestaltung von Schankraum, Thekenbereich, Küche und Außen- podest an. Da anfangs die Finanzierung auf wackeligen Füßen stand, wurde der Umfang dieses Projekts im Vorstand kontrovers diskutiert.

Dank großzügige Spenden der Volksbank, Paletten-Baumann und Naturstein-Risse, Anröchte konnte dieses jedoch im vollen Umfang durchgezogen werden. Fleißige Helfer, vorrangig Sergej Voth und Martin Henke haben den kompletten Bereich neu gefliest.

Für den Thekenbereich und die Küche wurden neue Möbel angeschafft, und mit einem Team um Hubertus Schröder montiert. Somit erstrahlt das komplette Clubhaus, bei gut überschaubarenbKosten, in neuem Glanz.

Anschließend ließ Sportwart Markus Gräff das vergangene Jahr aus sportlicher Sicht Revue passieren. 6 Mannschaften nahmen mit unterschiedlichem Erfolg an den Meisterschaftsspielen teil. Die Damen, Damen 40+, die Herren und Herren 60+ waren jeweils mit einer 4-er Mannschaft am Start, die Herren 30+ und 40+ nahmen mit 6-er Mannschaften an den Meden-Spielen teil. Den größten

Erfolg feierten die Herren 30+, verstärkt mit Spielern aus Messinghausen und Harth/Weiberg, in der Winterrunde 2018/2019. Sie gewannen 5 Spiele in der Bezirksklasse und stiegen in die Bezirksliga auf.

Bei den Briloner Stadtmeisterschaften konnten sich insgesamt 9 Spielerinnen und Spieler des Vereins auf den Plätzen 1-3 platzieren.

Mit 17 Teilnehmern war der 5. Almetalcup, ein LK-Turnier vom 15. bis 17. Juni, nicht besonders gut besetzt. Über einen wesentlich besseren Zuspruch konnten sich die Verantwortlichen bei der 7. Auflage des Kartoffelcups erfreuen. 32 Spielerinnen und Spieler, auch aus befreundeten Nachbarvereinen nahmen am 20./21. Juli an diesem gesellschaftlichen Highlight teil. Als Sieger ließen sich Silvia Peucker und „Flippo“ Aniol feiern. Beide Veranstaltungen werden auch in der kommenden Saison wieder stattfinden.

Trotz des Mitgliederzuwachses startet der Verein nur mit 4 Mannschaften und einem Kinderteam U10 in die kommende Meisterschaftssaison. Die Damen- und Herrenmannschaft musste, hoffentlich nur für diese Saison, von Meisterschaftsspielen abgemeldet werden.

Anschließend stellte Kassierer Jonny Kuhle einen positiven Kassenbericht vor, der im Vorfeld von Martin Henke und Kirsten Schodrock gesprüft wurde. Nachdem hierzu Entlastung erteilt wurde schied Martin Henke als Kassenprüfer aus, und wird in den nächsten 2 Jahren von Ulrike Platte ersetzt.

Der ebenfalls zur Wahl stehende 2. Vorsitzende Sergej Voth, der Schriftführer Stefan Schlüter und der Sportwart Markus Gräff wurden in ihren Ämtern bestätigt und wieder gewählt. Auch die Beisitzer Jan Hartmann (Mitgliederverwaltung) und Manfred Kölsche (Presse) werden für weitere 2 Jahre dem Vorstand angehören. Die Beisitzer Norbert Rabeneck und Reinert Manger schieden auf eigenen Wunsch aus. Beiden wurde für ihren jahrelangen vorbildlichen

Einsatz gedankt. Mit einem kleinen Geschenk wurden sie in den Tennis-

Ruhestand verabschiedet.

Mit Michelle Schneymann wurde eine neue Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Sie ist vorrangig für die Belange der Kinder und Jugendlichen zuständig. Nicht alltäglich ist diese neue Konstellation im Almer Vorstand.

Mit Mutter Tanja (1. Vorsitzende) und Großmutter Beate Hillebrand (Hauswartin) Ist nun die 3. Generation gleichzeitig im Vorstand tätig.

Abschließend stellte die 1. Vorsitzende Tanja Schneymann den Antrag, dem aus dem Vorstand scheidenden Reinert Manger die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Sie ließ dessen umfangreiche Vorstandstätigkeit noch einmal Revue passieren. Von 1998 bis 2001 war er Sportwart, von 2001 bis 2013 war er 1. Vorsitzender und von 2013 bis 2019 unter den Vorsitzenden Matthias Sundarp, Rosi Baumann und Tanja Schneymann als Beisitzer im Vorstand tätig. Besonders in den Jahren 2016 und 2017 als es äußerst schwierig war einen neuen 1. Vorsitzenden zu finden, war er es der mit Rosi Baumann und anschließend Tanja Schneymann 2 Damen motivierte dieses nicht zu unterschätzende Ehrenamt zu übernehmen. Er stand beiden in all den Jahren mit Rat, Tat, Wissen und Engagement zur Seite. So rettete er den Verein in dieser Zeit vor einem möglichen Aus. Der Antrag wurde unter großem Applaus einstimmig angenommen, und Reinert Manger die urkundlich bescheinigte Ehrenmitgliedschaft überreicht.

Am Samstag, den 4. Mai ab 14.00 Uhr soll die Saison mit einem Schleifchenturnier eröffnet werden, dem sich ein gemütliches Beisammensein anschließt. Somit haben alle Mitglieder und Freunde des Vereins die Möglichkeit das neue gestaltete Clubhaus in Augenschein zu nehmen.

Manfred Kölsche, TC Alme

