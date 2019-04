Die Altenbürener Steinbergstrolche sind fit mit Felix Fit

Brilon-Totallokal: Im Altenbürener Kindergarten haben die angehenden Schulkinder an dem Projekt Felix Fit teilgenommen.

brilon-totallokal: Mittlerweile sind 4 Erzieherinnen des Teams qualifiziert, dieses Projekt durchzuführen. In zehn Einheiten lernten die Kinder, gemeinsam mit Felix Fit und seinen Kumpel Larry Lasch, viel über ihren Körper. Muskeln, Knochen, Organe und gesunde Ernährung waren Thema der Sportstunden. Nur wer sich ausreichend bewegt, dadurch den Körper trainiert und sich gesund ernährt, wird so fit wie Felix Fit.

Wer nur faul ist, ungesunde Dinge zu sich nimmt und am Liebsten vorm Fernseher oder Computer seine Zeit verbringt, wird wie Larry Lasch. In der letzten Stunde waren die Mütter und Väter gefragt. Gemeinsam mit ihren fitten Kindern wurden Spiele gespielt und Partnerübungen absolviert und die Kinder berichteten , was sie alles gelernt haben. Zum Ende bekam jedes Kind eine Felix Fit Urkunde und ein Malbuch, wo auch zu Hause noch einmal erinnert wird, wie wichtig Bewegung, Spiel und gesunde Ernährung für die Entwicklung der Kinder sind.

