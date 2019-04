Großelternnachmittag bei den Steinbergstrolchen

Brilon-Totallokal: An drei Nachmittagen bekamen die Steinbergstrolche Besuch von ihren Großeltern.

brilon-totallokal: Im Vorfeld wurde fleißig Kuchen gebacken, Lieder, Klanggeschichten und Fingerspiele eingeübt; und dann war es endlich soweit: Den Anfang machten die Waldtrolle. Bei Sonnenschein ging es auf einen Spaziergang zum Steinberg, wo Großeltern und Kinder Vogelnester bauten und Bewegungsspiele spielten.

Die Wichtelkinder, die jüngsten Steinbergstrolche, führten einen Tag später ihren Großeltern ein Fingerspiel vom Regenwurm vor, was im Anschluss von allen gemeinsam gespielt wurde. Die Großeltern staunten nicht schlecht, was unsere Jüngsten schon alles können.

Am dritten Tag, luden die Zwergenkinder ihre Großeltern ein. Sie spielten eine Klanggeschichte und stellten das Wachsen einer Blume, in einer Geschichte, dar. Natürlich gab es an allen drei Tagen leckeren Kuchen und die Großeltern und Kinder verbrachten noch einige Zeit gemeinsam auf dem Kindergartenspielplatz, wo das neue Klettergerüst ausgiebig vorgestellt wurde.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

