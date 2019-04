„Angebot für Männer ab 60 Jahre“

Brilon-Totallokal: Die Vinzenzkonferenz der Propsteigemeinde lädt wieder alle Männer aus dem Briloner Stadtgebiet und den Ortschaften für Donnerstag, 25.04.19 zum „Treffpunkt für Männer ab 60 Jahre“ ein

brilon-totallokal: Begleitet von den Mitgliedern der Vinzenzkonferenz trifft man sich in der Zeit von 15.00 – 17.00 Uhr in lockerer und gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee, Kuchen und Getränken im Pfarrzentrum. Die Vinzenzkonferenz freut sich wieder auf einen interessanten Nachmittag. Als Referent konnte Klaus Wrede von der Stadt Brilon zum Thema: „Alt und jung – wir bleiben im Gespräch mit dem Jugendparlament“ gewonnen werden. Sicherlich wieder eine gute Möglichkeit ein interessantes Treffen in Gemeinschaft zu verbringen.

Wenn jemand mehr Informationen oder vielleicht einen Fahrdienst benötigt, kann sich gerne unter der Tel.-Nr. 971913 melden.

