Ein Besuch in Thülen

brilon-totallokal: Wo trifft man heute noch Menschen, denen man ansieht, dass sie ihre Arbeit gern machen? Die zwar jede Menge zu tun haben, aber dieses Tun nicht als Last empfinden? Auf dem Ferienhof Volpert in Thülen! Kathrin und Tobias Volpert haben zwei Söhne, einen landwirtschaftlichen Betrieb, dazu betreibt Tobias Volpert ein Baugeschäft und Kathrin Volpert kümmert sich um ihre Feriengäste. Also ein volles Programm, welches viele anderen Menschen als stressig bezeichnen würden. Bei Familie Volpert läuft das jedoch alles ohne Hektik ab, eine Tatsache, die auch ihre Gäste zu schätzen wissen. Besonders beliebt ist der naturnahe Ferienhof bei Familien mit Kindern. Das liegt nicht nur an den beiden geräumigen und gemütlichen Ferienwohnungen, sondern hauptsächlich an der tollen Umgebung des Ferienhauses. Ein Bauernhof wie aus dem Bilderbuch.

Hauptbestandteil der Landwirtschaft ist eine ökologische Rinderhaltung. Auf den ausgedehnten Landflächen können sich 50 Rinder wohlfühlen. Gefüttert werden sie ausschließlich mit eigenem Futter und das so erzeugte Fleisch wird auch direkt an den Endverbraucher vermarktet. Zusätzlich halten Volperts auch noch Gänse, Hühner und Wachteln. So können die Gäste direkt sehen, wo ihr Frühstücksei herkommt. Dazu kommt neuerdings auch noch die Bienenzucht, in der sich Kathrin Volpert als Imkerin betätigt.

Da man heute von einem solchen „Bilderbuch-Bauernhof“ nicht mehr leben kann, ist Tobias Volpert schon seit 25 Jahren in der Baubranche tätig. Vor vier Jahren hat er sich dann selbstständig gemacht und ist seitdem als Allroundhandwerker auf vielen Baustellen in der Region anzutreffen. Ob Neu- oder Umbauten, Maurer- oder Putzarbeiten, der Handwerksbetrieb aus Thülen ist sehr vielseitig tätig. Natürlich ist Tobias Volpert der kompetente Ansprechpartner für den Bereich des landwirtschaftlichen Bauens.

BU: Kathrin und Tobias Volpert mit ihren Söhnen Bastian und Konrad vor dem Ferienhaus und dem neuen Teleskoplader für das Bauunternehmen.

Quelle: Norbert Schnellen, Briloner Anzeiger

