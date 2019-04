Frühling auf den Briloner Korallenriffen, Date mit dem Frühling

Brilon-Totallokal: Der Briloner Heimatbund Semper Idem und das Museum Haus Hövener laden zu dieser schönen Frühlingsexkursion am 24. April 2019 um 10 Uhr ab Museum ein

brilon-totallokal: Zum Einstieg besuchen wir die geololgische Abteilung im historischen Kellergewölbe des Museums. Die Geoparkführerin Apollonia Held-Wiese gibt einige Erklärungen zu den Briloner Korallenriffen. Dann erwandern wir diese herrlichen, stadtnahen Riffkuppen und sind dem Frühling und der erwachten Natur hautnah auf der Spur. Mit der Natur-und Landschaftsführerin und Waldpädagogin können „Jung und Alt“ jetzt in die wunderbare Naturlandschaft eintauchen; Specht & Co. und weitere Gäste der Buche sowie Buschwindröschen und Lerchensporn lassen grüßen. Auch hier gibt es wieder viele geologische Einblicke und im Frühlingswald da ist ja bekanntlich richtig was los!

Das heilsame Waldbaden kommt natürlich auch nicht zu kurz. Kinder im Grundschulalter und Ferienkinder, gern mit den Eltern/Großeltern, sind herzlich eingeladen, vielleicht entdecken wir auch einige Fossilien; schließlich bewegen wir uns auf dem ehemaligen Meeresboden. Der Ausflug dauert ca. 3,5 Stunden; Zielort ist wieder das Museum. Gutes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und eine kleine Rucksackverpflegung sollten alle dabei haben; Kinder können gern eine Lupe mitbringen. (Die Strecke ist für Kinderwagen nicht geeignet.)Bei schlechter Witterung erkunden wir die Briloner Rifflandschaften im Kellergewölbe des Museums. Für die Exkursion zahlen Erwachsene 4€ und Kinder ab 12 Jahren 2€. Anmeldungen unter: museum@haus-hoevener.de oder 02961-9 63 99 01.

Quelle: Apollonia Held-Wiese, Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon