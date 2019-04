SV 1920 Brilon stellt “Zukunftskonzept Jugendfußball” vor

brilon-totallokal: Der SV 1920 Brilon gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Adressen für Jugendfußball in der Region. In den letzten Monaten wurde in den Vereinsgremien intensiv an einer Zukunftskonzeption gearbeitet, um sich auf die veränderten Anforderungen und Rahmenbedingungen einzustellen.

Basis für den weiteren Erfolg sind die Menschen, die diesen herbeiführen sollen. Mit Willi und Stephan Vogel konnten zwei A-Lizenzinhaber als Berater für den Briloner Jugendfußball gewonnen werden. Willi und Stephan sollen in erster Linie für eine optimale Grundlagenausbildung bei den Minikickern von den G-Junioren bis zu der U 13 sorgen. Die Kids sollen optimal auf den Einstieg in den Leistungsbereich vorbereitet werden. Als sportliche Leiter für die Bereiche B- und A-Junioren zeichnen sich ab sofort Till Frigger und Cem Yildiz verantwortlich. Cem Yildiz erweitert damit seinen Verantwortungsbereich im Verein, da er bereits seit 2 Jahren sehr erfolgreich die sportliche Leitung im Seniorenbereich verantwortet. Die Juniorenspieler sollen damit bereits sehr frühzeitig an den Seniorenbereich herangeführt werden.

In dieser Spielzeit wechseln gleich 7 Spieler aus der U 19 in den SVB Landesligakader. Das ist eine herausragende Leistung, die einzigartig in Südwestfalen sein dürfte.

Der bisherige sportliche Leiter Dardan Kodra hatte den SV Brilon frühzeitig in Kenntnis gesetzt, dass er aufgrund seiner beruflichen Belastung und einem berufsbegleitenden Studium kein ausreichendes Zeitfenster mehr für den anspruchsvollen Job der sportlichen Leitung frei hat.

Der SVB Jugendfußball geht mit einem ganz starken Trainerteam in das Jubiläumsjahr 2019/ 2020. Die konsequente Trainerausbildung der letzten Jahre trägt immer mehr Früchte. Aktuell sind beim SV Brilon 15 lizenzierte Trainer beschäftigt. Die U 19 Bezirksligatruppe wird im kommenden Jahr von B-Lizenzinhaber Sebastian Schmidt trainiert. Luigi Zagarella hat nach der Winterpause sehr erfolgreich die Briloner U 19 übernommen. Luigi ist ein überragender Typ und wird über die Saison hinaus dem SV Brilon verbunden bleiben. In der nächsten Spielzeit will Luigi Zagarella die SVB U 17 wieder zurück in die Bezirksliga führen. Die SVB U 15 wird in die nächste Spielzeit mit einem Trainertrio starten. Markus Aniol, Andre Ascheraden und Jakob Ehls sind ein Glücksfall für den Verein und hoffen noch auf den Klassenverbleib der U 15 in der Bezirksliga. Viel Spaß hat der Verein aktuell an der U 13. Der Verein rechnet sich hier Chancen auf einen Aufstieg in die überregionale Nachwuchsrunde aus. Mit den Brüdern Tom und Tim Schwartz sowie Oliver Ströthoff steht für die Truppe ein bärenstarkes Trainerteam für die neue Spielzeit fest.