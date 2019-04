Verbandstag FV HSK und Delegiertentag der Jugendfeuerwehr 2019 

Brilon-Totallokal: ZahlreicheEhrengäste, an der Spitze MdL Mathias Kerkhoff, Landrat Dr. Karl Schneider und Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck…

brilon-totallokal: Am 15.04.2019 wurden in der Stadthalle Meschede der diesjährige Verbandstag des Feuerwehrverband (FV) HSK und die Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehr HSK in einer gemeinsamen Veranstaltung abgehalten.

Vor zahlreichen Ehrengästen, an der Spitze MdL Mathias Kerkhoff, Landrat Dr. Karl Schneider und Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck konnten die Delegierten die Regularien zügig abwickeln.

In ihren Grußworten dankten Bürgermeister Christoph Weber, Meschede, MdL Mathias Kerkhoff, Landrat Dr. Karl Schneider und Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck den anwesenden Feuerwehrkameraden und –kameradinnen stellvertretend für die über 4000 Einsatzkräfte im HSK für die geleistete Arbeit und das Engagement. Alle Redner hoben die Bedeutung des Ehrenamtes für den funktionierenden Brand- und Katastrophenschutz in unserem Land hervor und verurteilten einmütig jeglichen Angriff auf Einsatzkräfte egal ob hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig. Hier sei die Gesellschaft gefordert, eindeutig Stellung zu beziehen und dies nicht zu dulden. Die Arbeit der Jugendfeuerwehr, insbesondere die verantwortungsvolle Arbeit der zahlreichen Jugendwarte und Jugendwartinnen, zur Sicherstellung des Nachwuchses für die Einsatzabteilungen und die allgemeine Jugendarbeit wurde besonders hervorgehoben.

In den Jahresberichten hielten Verbandsvorsitzender Kreisbrandmeister Bernd Krause für den Feuerwehrverband und Kreisjugendfeuerwehrwart Felix Strotmeyer für die Jugendfeuerwehr Rückblick auf das Jahr 2018 und erläuterten die wesentlichen Highlights.

Verbandsvorsitzender Bernd Krause nahm unter diesem Tagesordnungspunkt aber auch eine besondere Ernennung vor. Nachdem diese Position mehrere Jahre nicht besetzt werden konnte, ernannte Bernd Krause den Musikzugführer des Feuerwehrmusikzuges Meschede, Herbert Bürger zum Kreisstabführer. Herbert Bürger vertritt damit zukünftig die Interessen der sieben musiktreibenden Züge der Feuerwehren im HSK auf Landesebene und beim Verband der Feuerwehren NRW.

Wichtigster Tagesordnungspunkt für die Jugendfeuerwehr war die Neuwahl des Kreisvorstandes der Jugendfeuerwehr HSK. Kreisjugendfeuerwehrwart Felix Strotmeyer, Arnsberg und sein Stellvertreter Thorsten Aufmhof, Medebach sowie Geschäftsführer Michael Stappert, Olsberg wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Andreas Wiegelmann, Marsberg stand nach 15 Jahren als stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Als neuer Stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart wurde der bisherige Schriftführer, Patrick Göbel, Meschede einstimmig gewählt. Als Schriftführer wurde Frank Hübenthal, Sundern einstimmig neu in den Vorstand gewählt. Aus der Gruppe der vier Beisitzer im Vorstand standen die Kameraden Jan Frigger Bestwig und Holger Knackstedt, Brilon nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Die bisherigen Beisitzer Tobias Volz, Arnsberg und Yannik Wrede, Meschede wurden einstimmig wieder gewählt. Neu in den Vorstand gewählt als Beisitzer wurden jeweils einstimmig Thomas Gerhard, Eslohe und Stephan Schleimer, Winterberg.

Ein besonderer Höhepunkt zum Abschluss des Verbandstages und der Delegiertenversammlung ist die Ehrung verdienter Kameraden.

In diesem Jahr konnte Bezirksbrandmeister Uwe Wiedenbeck im Auftrag des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes zwei Auszeichnungen vornehmen.

Unterbrandmeister Ferdinand Martini, Brilon wurde für seine langjährige Tätigkeit in Sonderfunktionen als Sicherheitsbeauftragter der Feuerwehr Brilon und als stellv. Kreissicherheitsbeauftragter sowie als langjähriges Mitglied in der Führung des PSU Teams HSK die er neben dem Einsatzdienst erfüllt mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet.

Mit dem Deutschen Feuerwehr- Ehrenkreuz in Silber zeichnete Uwe Wiedenbeck den Leiter der Feuerwehr Medebach, Stadtbrandinspektor Herbert Kordes aus. In der Laudatio würdigte Verbandsvorsitzender Bernd Krause Herbert Kordes als treibende Kraft bei der Gründung der Kinderfeuerwehr Medebach, die Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Medebach und Hallenberg in der gemeinsamen Grundausbildung sowie die Arbeit im Schiedsrichterteam des Leistungsnachweises im HSK und im Verbandsausschuss des FV HSK.

Abschließend nahm Kreisjugendfeuerwehrwart Felix Strotmeyer eine besondere Ehrung vor. Der gerade zuvor wiedergewählte Geschäftsführer der Jugendfeuerwehr HSK Unterbrandmeister Michael Stappert, Olsberg wurde mit der goldenen Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW ausgezeichnet. Felix Strotmeyer würdigte in der Laudatio die aktive Mitarbeit von Michael Stappert in der JF Olsberg seit der Übernahme in den Einsatzdienst im Jahr 1988 und die nunmehr 15 jährige Tätigkeit als Geschäftsführer der JF HSK.

Zum Abschluss des Verbands- und Delegiertentages trafen sich die Delegierten und Gäste der Veranstaltung im Foyer der Stadthalle zum Stehkonvent und interessanten Gesprächen und Gedankenaustausch.

Bild: Landrat Dr. Karl Schneider bei seinem Grußwort

Quelle: Ferdinand Drescher,Pressesprecher/ Schriftführer – Feuerwehrverband HSK e.V.

