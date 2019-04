Skiclub Olsberg startet mit der Radsaison

Brilon-Totallokal: Am 27. April startet der Skiclub Olsberg e.V. mit seinen Tourguides endlich die Mountainbike-Saison

brilon-totallokal: Dann heißt es wieder: „Schluss mit Sofa und rauf aufs Bike“ ! Der Saisonauftakt „Einrollen für Jedermann“ ist am 27. Aprilum 14Uhr an der Apotheke am Markt.

Die beliebten Mittwochstourenzum Feierabend starten am 8.Mai um 18Uhr, ebenfalls an der Apotheke am Markt. Die Touren finden in jeder ungeraden Kalenderwoche statt.

Zudem findet in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge die Bildersuchfahrt für Familien und InteressierteEnde Mai und eine Ladiestour im Juni statt.

Genauere Infos zu all diesen Veranstaltungen gibt es auf der Homepage des Skiclubs unter www.skiclub-olsberg.deoder bei Melanie Ackermann unter mountainbikewart@skiclub-olsberg.de.

Die Tourguides des Skiclubs haben keine Mühen gescheut um wieder interessante Touren anbieten zu können. Der Skiclub Olsberg e.V. wünscht eine tolle Bikesaison und viel Spaß bei den Veranstaltungen und Touren!

Quelle: Philipp Göddecke, 2.Vorsitzender Skiclub Olsberg e.V.

