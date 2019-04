„Wow, das war total cool“: 1. Kids Day im Josefsheim Bigge

Brilon-Totallokal: Die Abteilungen boten spezielle Angebote für die Kinder der Mitarbeiter

brilon-totallokal: „Mama, Papa, was macht Ihr eigentlich auf der Arbeit?“ – Wer kennt diese Frage seiner Kinder nicht?! Vieles kann man seinen Kindern erzählen. Besser ist es aber doch, wenn sie es selbst einmal erleben. Genau aus diesem Grund veranstaltete das Josefsheim Bigge in den Osterferien seinen ersten Kids Day.

Am 17. April hatten die Kinder der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Chance, den Beruf ihrer Eltern hautnah mitzuerleben. „Schon die Besuche von Kindergartengruppen und Schulklassen haben uns gezeigt, dass Kinder jeden Alters großes Interesse an unserer Arbeit mit den Menschen mit Behinderung haben“, so Julia Cornelius aus dem Personalmanagement des Josefsheims, das den Kids Days initiiert hatte. Und weiter: „Da kam die Idee, dass wir unseren Kindern so doch auch am einfachsten und wirkungsvollsten zeigen können, wo und wie wir arbeiten.“

Kindgerechte Angebote in den einzelnen Abteilungen

Dass es im Josefsheim bei über 750 Mitarbeitern viel zu sehen gibt, war jedem der kleinen Besucher klar. Für einen möglichst genauen Eindruck von Mamas und Papas Arbeitgeber boten die Abteilungen aber spezielle kindgerechte Aktivitäten an und nahmen sich Zeit für die neugierigen Gäste. Über 100 Kinder hatten sich angemeldet, „mit so einem großen Feedback haben wir wirklich nicht gerechnet“, so Carina Vietze-Plaisier, Personalleiterin im Josefsheim.

Hot Wheels Rollstuhltraining und Arbeiten mit Spezial-PC

Auf dem Plan standen Angebote wie Hot Wheels Rollstuhltraining, eine Tour durch die Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Malen auf Leinwand oder Holzscheiben, Blumenpflanzen in der Gärtnerei, Plakate gestalten, Ponyführungen und Hufeisenwerfen, Arbeiten mit Spezial-PC und Pointer-Brille, gemeinsames Musizieren und viele weitere. Für die Stärkung zwischendurch gab es mittags Pommes Frites im Josef-Prior-Saal, denn Arbeit macht bekanntlich hungrig. Während des Essens waren die Nachwuchs-Fachkräfte auch schon für ein erstes Fazit bereit: „Mama und Papa haben echt tolle Jobs“ oder „Wow, das war total cool“, resümierten die Kids den Vormittag, bevor es nach der Stärkung schnell in die nächste Abteilung weiterging.

Aber nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern gefiel der Kids Day: „Toll zu sehen, mit wie viel Neugier sich die Kinder für unseren Arbeitgeber und unsere Tätigkeiten interessieren. Obwohl das Josefsheim so groß ist, haben alle Beteiligten einen echt spannenden Einblick in ihre jeweiligen Abteilungen gegeben“, so Isabel Gödde, die seit zehn Jahren als Heilerziehungspflegerin im Josefsheim arbeitet und selbst mit ihrer Tochter da war. Und weiter: „Solche Events sind einfach klasse, hier tut sich echt einiges.“ Und auch das Personalmanagement war rundum zufrieden mit der Premiere des Kids Days: „Wenn wir das hier so sehen, sind wir sicher, dass das ein oder andere Kind bald mal in die Fußstapfen von Mama und Papa tritt“, so Julia Cornelius und Carina Vietze-Plaisier, beide selbst Mütter. Einem zweiten Kids Day im nächsten Jahr stehe so also nichts im Wege.

Familienfreundliches Unternehmen

Das Josefsheim Bigge hat sein Angebot als familienfreundliches Unternehmen mit diesem Event erneut ausgebaut. „Wir möchten nicht nur ‚auf dem Papier‘ ein Arbeitgeber sein, bei dem Familie und Beruf gut miteinander vereinbar sind, sondern wollen dies vor allem in der Praxis leben“, so Carina Vietze-Plaisier mit Blick auf die Zukunft. Neben den bestehenden Angeboten wie dem Betriebskindergarten, Gleitzeit, der Möglichkeit zum Home-Office oder die Beratung zum Wiedereinstieg nach der Elternzeit hat nun auch der Kids Day seinen festen Platz gefunden – ganz zur Freude der vielen Kinder.

BU. Daumen hoch für den Kids Day: Einige der Kinder nach der Stärkung im Josef-Prior-Saal.

Quelle: Andreas Kemper, Josefsheim Bigge

