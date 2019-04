EGGER Mitarbeiter in Brilon unterstützen die Aktion „Deckel gegen Polio“ und finanzieren damit Schutzimpfungen

Brilon-Totallokal: „Kleiner Aufwand, große Wirkung“

brilon-totallokal: „Mitsammeln und Leben retten – jeder Deckel zählt“ – unter diesem Motto unterstützen EGGER Mitarbeiter am Standort Brilon die Initiative „Deckel gegen Polio“. Mit der Wiederverwertung von Kunststoffdeckeln durch Recyclingunternehmen können lebenswichtige Impfungen bezahlt werden. Durch das Sammeln und Abgeben von Getränkeverschlüssen aus Kunststoff seit vergangenem August helfen die EGGER Mitarbeiter maßgeblich mit, einen Schutz gegen die Krankheit zu ermöglichen und dabei auch die Natur nachhaltig zu schonen. Mit 500 Deckeln kann eine Polio-Impfung finanziert werden.

Vorgemacht haben es die EGGER Kollegen in Wismar, die als erstes auf die Aktion „Deckel gegen Polio” aufmerksam wurden. Die Idee zur Initiative entstand 2013 im Rahmen der Rotary International Convention 2013 in Lissabon. Das Prinzip ist ganz einfach: Deckel von Plastikflaschen werden gesammelt, damit der Erlös anschließend einem sozialen Projekt zugutekommt. In Deutschland organisiert der Verein „Deckel drauf” den Verkauf an entsprechende Recyclingunternhmen. Der daraus entstandene Erlös wird zu 100 Prozent in Impfungen gegen Polio investiert und gleichzeitig wird der eingesammelte Kunststoff zu 100 Prozent umweltgerecht wiederverwertet.

Schaffen eines neuen Bewusstseins

„Ich finde die Idee einfach klasse. Der Aufwand für jeden Einzelnen ist wirklich gering, der Ertrag hingegen ist in meinen Augen gar nicht wirklich darstellbar, denn so kann jeder zu einem Lebensretter werden. Mir geht es dabei mehr um das Schaffen eines neuen Bewusstseins, da minimale Änderungen im persönlichen Verhalten unfassbar positive Auswirkungen haben können“, erklärt EGGER Mitarbeiter Nikolas Krämer sein Engagement. Er hat die Aktion in Wismar mitbekommen und im vergangenen August am Standort in Brilon initiiert. Los ging es mit einer Box auf einem der Flure im Verwaltungsgebäude. Mittlerweile stehen 20 Boxen im gesamten Werk. Diese werden dank der Hauspostbotin Doreen Romahn, Unterstützerin von Minute Eins an, zur Sammelstelle gebracht, sobald sie voll sind. „Ich bin zufällig auf die Aktion aufmerksam geworden und war sofort begeistert. Also habe ich meine Hilfe angeboten und wir haben das gesamte Werk in Brilon mit Sammelbehältern und Informationen ausgestattet. Es freut mich immer wieder, wie gut das läuft und was wir bewirken können“, so Doreen Romahn.

Denn die Kinderlähmung, auch Poliomyelitis oder kurz Polio, ist „eine hoch ansteckende Krankheit, an der vor allem Kleinkinder, aber auch Erwachsene, erkranken. Das Virus verursacht Lähmungserscheinungen und Invalidisierungen, die Infektion kann auch Spätfolgen haben oder tödlich verlaufen. Polio ist unheilbar – aber mit einer Impfung kann ein lebenslanger Schutz vor Polio erreicht werden“, heißt es vom Verein „Deckel drauf“.

Das hat auch die EGGER Kollegen von Nikolas Krämer und Doreen Romahn schnell überzeugt: „Mit so einer positiven Resonanz und mit solch einem Enthusiasmus hätte ich niemals gerechnet. Umso schöner ist das Feedback der Mitarbeiter, die mich auch schon persönlich auf die Aktion angesprochen haben. Einmal hat mich über einen Arbeitskollegen sogar das Angebot eines Kindergartens in der Region erreicht, ob ich deren gesammelte Deckel mit zu einer Sammelstelle nehmen könnte. Darüber hinaus sammeln nun auch viele Kollegen zu Hause die Deckel und bringen diese dann mit zu EGGER. Das ist genau die Art von Umdenken, die diese Aktion so schön macht“, fasst Nikolas Krämer (Dekormanagemnt bei EGGER) zusammen.

Säckeweise Kunststoffdeckel für den guten Zweck

Krämer innvestiert gerne ein paar Minuten seiner Pausenzeit, um die Deckel zu wiegen und neue Aufkleber mit dem aktuellen Stand der finanzierten Polio-Impfungen für die Kollegen anzufertigen: „Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, um allen Helfern zu zeigen, dass jeder Einzelne geholfen hat. Einfach nur Danke! Ich bin schlichtweg überwältigt von den unglaublich großen Kreisen, die diese Aktion bisher schon gezogen hat“. 65.000 Deckel und damit 130 Impfungen sind es bis heute und die EGGER Mitarbeiter sammeln fleißig weiter.

Weitere Informationen zu der Aktion gibt es unter www.deckel-gegen-polio.de.

Über EGGER

Das seit 1961 bestehende Familienunternehmen beschäftigt rund 9.600 Mitarbeiter. Diese stellen weltweit an 18 Standorten eine umfassende Produktpalette aus Holzwerkstoffen

(Span-, OSB- und MDF-Platten) sowie Schnittholz her. Damit erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von 2,68 Mrd. Euro. EGGER hat weltweit Abnehmer in der Möbelindustrie, dem Holz- und Bodenbelagsfachhandel sowie bei Baumärkten. EGGER Produkte finden sich in unzähligen Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens: in Küche, Bad, Büro, Wohn- und Schlafräumen. Dabei versteht sich EGGER als Komplettanbieter für den Möbel und Innenausbau, für den konstruktiven Holzbau sowie für holzwerkstoffbasierende Fußböden (Laminat-, Kork- und Designfußböden).

BU.: GGER Mitarbeiter am Standort Brilon unterstützen die Initiative „Deckel gegen Polio“: Doreen Romahn und Nikolas Krämer sammeln Kunststoffdeckel für den guten Zweck.

Foto: EGGER Holzwerkstoffe, Abdruck bei Nennung des Rechteinhabers honorarfrei

Quelle: Christina Siebertz, EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon