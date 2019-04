Neue Kurse der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Sommer-Wassergymnastik für Damen und Herren in Hoppecke

brilon-totallokal: Mit Wassergymnastik kann man die verschiedenen Eigenschaften des Wassers optimal nutzen. Die Leichtigkeit des Körpers im Wasser trägt dazu bei, die Beweglichkeit zu fördern. In diesem VHS- Kurs stehen Entspannung sowie Freude an der Bewegung in Gemeinschaft im Vordergrund. Der Kurs beginnt am 2. Mai und findet immer donnerstags jeweils von 18:00 bis 19:00 Uhr im Hoppecker Hallenbad statt.

Brilon-Totallokal: Qi Gong am Abend

brilon-totallokal: Qi Gong zählt zu den wirksamsten Methoden ganzheitlicher Gesundheitsprophylaxe. Sie arbeitet mit dem Körper, dem Geist und dem inneren energetischen System des Menschen und seinem Bezug zum Lebensumfeld. Auf eine sanfte Weise wird die Vitalität gesteigert, Stress abgebaut und ein Bewusstsein für den eigenen Zustand erzeugt. Hinzu kommen Meditationstechniken, Meridianaktivierung durch Dehnung und die Vermittlung von Basisbegriffen chinesischer Philosophie. Es sind Anfänger und Fortgeschrittene herzlich willkommen. Der Kurs findet ab dem 7. Mai immer dienstags jeweils von 18:15 bis 19:15 Uhr im VHS-Haus statt.

Brilon-Totallokal: Karate Kids – Anfänger (ab 8 Jahren)

brilon-totallokal: Karate für Kinder ist eine ideale Art Kraft, Ausdauer und Gleichgewichtssinn zusammen mit anderen Kindern zu trainieren. Das Training fördert das Selbstbewusstsein, aber auch Respekt und Fairness im Umgang mit den Mitschülern. Aggressionen können im Dojo unter Aufsicht abgebaut werden (und nicht auf dem Schulhof). Trainiert werden Schlag- und Tritttechniken ohne Kontakt mit viel Platz für Spiel und Spaß. Der Kurs findet ab dem 8. Mai immer mittwochs von 17:00 bis 17:45 Uhr im VHS-Haus statt.

Brilon-Totallokal: Kochtreff Thermomix – Fit in den Frühling

brilon-totallokal: Für Freunde der Küchenmaschine, aber auch Interessierte und “Neulinge”! Der Kurs richtet sich an alle, die Spaß am gemeinsamen Kochen haben. Wir bereiten leckere Rezepte mit frischen Zutaten aus der Frühlingsküche zu. Lernen und vertiefen Sie Ihre Kochpraxis mit dem Thermomix! Der Kurs findet am Mittwoch, den 8. Mai, von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Küche der Heinrich-Lübke-Schule statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

