SPD verteilt rote Eier auf dem Marktplatz

Brilon-Totallokal: Zum wiederholten Male verteilten am Ostersamstag die Mitglieder der Briloner SPD sowie einige Mitglieder der SPD-Ratsfraktion rote Ostereier an die Briloner Bevölkerung und an Gäste, die über Ostern in Brilon verweilten

brilon-totallokal: Bei herrlichem Sonnenschein war auch der Bürgermeister, Christof Bartsch vor Ort und so kam man schnell mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. Neben den guten Wünschen zum Osterfest wurde auch für die kommenden Europawahlen am 26. Mai geworben, die so wichtig sind für ein gemeinsames Europa, für Frieden, Freiheit und Wohlergehen.

Bei den Diskussionen in angenehmer Atmosphäre mit dem geschäftig schönen Flair des samstäglichen Wochenmarktes, blühte Brilon erneut auf. Die gut besuchte Innenstadt mit dem pittoresken Marktplatz zeigte mal wieder, wie schön es sich in unserer Stadt leben lässt.

Quelle: Heinz-Gerd Gehling, SPD

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon