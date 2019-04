Das originale LokQuiz ist zurück

Brilon-Totallokal: Nach knapp zwei Jahren startet das LokQuiz wieder durch

brilon-totallokal: Mit Schließung der Gaststätte am alten Bahnhof fehlten auch den Quizveranstaltern Michael Ester und Stefan Scharfenbaum die Räumlichkeiten für das beliebte Kneipenquiz. Mit der Seescheune am Forsthaus Waldsee, nahgelegen dem Briloner Freibad bot sich nun die Gelegenheit für einen Neustart. „Die urige Seescheune ist ideal für unser Quiz“, freut sich Moderator Stefan Scharfenbaum. Auch Michael Ester ist begeistert: „Den Namen LokQuiz behalten wir natürlich aus Tradition. Aber die Räume am alten Forsthaus sind schon eine coole Alternative.“

Gespielt werden immer 3 Runden mit je 10 Fragen. Hierbei geht es um Allgemeinwissen, Schätzfragen, aber auch mal um Fragen mit einem heimischen Hintergrund. Experte für die Frage aus der Kategorie „Regionales” ist Volker Gedaschke, pensionierter Lehrer des Briloner Gymnasiums. Mit ihm dreht das LokQuiz-Team immer kleine Filme, die auch bereits bei YouTube unter dem Begriff „Schlauer werden mit Gedaschke“ zu finden sind. Zum Abschluss gibt es noch ein schnelles Actionspiel und dann steht das Gewinnerteam fest. Geraten wird immer jeden 1. Donnertag im Monat ab 20 Uhr. Start ist am 02.05.2019. Tischreservierung unter lokquiz@web.de

Foto: Moderator Stefan Scharfenbaum vom LokQuiz mit Volker Gedaschke, Experte für regionale Fragen

Quelle: Stefan Scharfenbaum

