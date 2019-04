Fortbildungen bei KSB HSK zum Thema Reha-Sport

Brilon-Totallokal: Verlängerung der B-Lizenz Reha sowie der C-Lizenz möglich

brilon-totallokal: Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis bietet zwei Fortbildung im Fachbereich Rehabilitation mit den Themen „Functional Training“ sowie “Schwerpunkt Schulter” an.

Am 25.05. wird das “Functional Training” in Theorie und Parxis vermittelt. Darauf folgt am 26.05. das Thema “Schwerpunkt Schulter”.

Die Referenten Steffi Plümper-Little und John Little, beides sehr erfahrene Lehrkräfte mit viel Praxiserfahrung, werden die Inhalte kompetent an die Teilnehmenden vermitteln.

Diese Fortbildungen finden in der Dreifachsporthalle des Berufskollegs Olsberg jeweils von 09:00 bis ca. 16:30 Uhr statt.

Für dieses Fortbildungen, welche mit je 8 Lerneinheiten für die Verlängerung der Übungsleiter-B-Lizenz Rehabilitaion sowie der Übungsleiter-C-Lizenz anerkannt werden, sind noch freie Plätze vorhanden.

Die Kosten betragen jeweils 50,- € mit Vereinsempfehlung, sonst 90,- €.

Anmeldung bitte unter https://www.hochsauerlandsport.de im Bereich Qualifizierung.

Weitere Informationen unter 02904-9763250 in der Geschäftsstelle des KSB.

Bildquelle: Bilddatenbank LSB NRW

Quelle: Jens Morgenstern, KreisSportBund Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon