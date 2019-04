Heimat, Gesundheit, Arbeit und Umwelt

Brilon-Totallokal: Peter Liese und Matthias Kerkhoff läuten heiße Phase des Europa-Wahlkampfs im Hochsauerlandkreis ein und präsentieren Kernpunkte für die nächsten fünf Jahre

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis/ Peter Liese und Matthias Kerkhoff präsentieren Kernpunkte für die Europawahl. Am 26. Mai ist Europawahl – der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese hat jetzt in Arnsberg die heiße Phase Wahlkampfs eingeläutet. Gemeinsam mit dem CDU Kreisvorsitzenden Matthias Kerkhoff, MdL zog er Bilanz über das in den letzten Jahren erreichte und präsentierte seine Kernpunkte für die nächste Legislaturperiode. Unter den Überschriften Heimat, Gesundheit sowie Arbeit und Umwelt will Liese zusätzlich zum bundesweiten Wahlkampf persönlich vor Ort Akzente setzen.

Heimat: „Unsere Region profitiert noch stärker als andere Regionen von den offenen Grenzen und gemeinsamen Standards im Binnenmarkt. Wir sind die stärkste Industrieregion in NRW und die drittstärkste in ganz Deutschland. Wenn Europa nicht mehr funktioniert, trifft es unsere mittelständischen Unternehmen direkt. Der Brexit gibt einen Vorgeschmack darauf. Deswegen kämpfe ich mit Leidenschaft gegen die Anti-Europäer. Wir profitieren auch ganz konkret von Fördermitteln“, so Liese.

Unterstützung aus dem Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhielten u.a. das Lichtforum NRW GmbH, die Fachhochschule Südwestfalen für die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, das Kompetenzzentrum Frau und Beruf in der Region Hellweg-Hochsauerland, die Stadt Olsberg zur Entwicklung und Förderung touristischer Ressourcen durch KMU und die Firma Hegener-Hachmann GmbH & Co. KG zur Unterstützung umweltfreundlicher Produktionsverfahren und der Ressourceneffizienz in KMU. In der laufenden Förderperiode sind im Hochsauerlandkreis bisher insgesamt 7.265.001,99 Euro an EU-Mitteln bewilligt und 1.514.197,91 Euro an EU-Mitteln ausgezahlt worden.

Die Regionale 2013 war nur durch die Unterstützung von 30 Millionen € aus dem europäischen Haushalt möglich. Man hätte sonst Projekte wie zum Beispiel Sauerland-Seen gar nicht durchführen können. Peter Liese versprach sich auch dafür einzusetzen, dass die Regionale 2025, bei der es vor allem um Digitalisierung geht, in gleicher Höhe bezuschusst wird.

Welche Projekte konkret im Hochsauerlandkreis gefördert werden, kann man unter folgendem Link erfahren.

EFRE: https://www.efre.nrw.de/daten-fakten/liste-der-vorhaben/

(Die Liste wird alle halbe Jahre aktualisiert und die einzelnen Städte sind aufgeführt)

https://www.what-europe-does-for-me.eu/de/portal/1/DEA57

Das LEADER-Programm ermöglicht eine Vielzahl von Projekte, die in den Dörfern, vor allem von Ehrenamtlichen Entwickelt werden. Der ganze Hochsauerlandkreis ist mittlerweile LEADER-Regionen und kommt in den Genuss der Förderung. Die LEADER-Region sind „Hochsauerland“ mit Brilon, Hallenberg, Marsberg, Medebach, Olsberg und Winterberg, „LEADER sein! Bürgerregion am Sorpesee“ mit Arnsberg, Sundern (zudem Balve und Neuenrade) und „4 mitten im Sauerland“ mit Bestwig, Eslohe, Meschede, Schmallenberg. Liese versprach sich für eine Fortführung des Programms einzusetzen. Um die Region Südwestfalen noch stärker ins Bewusstsein zu bringen, hat Peter Liese in einer Auflage von einer halben Million gedruckt, der in alle Haushalte verteilt werden soll und auf dessen Rückseite sich eine Karte von Südwestfalen befindet.

Arbeit und Umwelt: Konkrete Auswirkungen vor Ort hat auch die europäische Umweltpolitik. Peter Liese der in der vergangenen Woche die schwedische Klimaaktivisten Greta Thunberg persönlich traf, engagiert sich mit Leidenschaft für den Umwelt- und vor allem für den Klimaschutz. Er will nach der Wahl konkrete Schritte einleiten, damit Europa klimaneutral wird. „Im Gegensatz zu den Grünen, möchten wir als Christdemokraten aber Arbeitsplatzsicherung und Umweltschutz zusammenbringen. Wenn wir zwar klimaneutral sind, aber keine Industriearbeitsplätze mehr haben, sind wir kein gutes Vorbild für den Rest der Welt und wir können die Menschen, z.B. in China und Indien nicht von unserem Weg überzeugen. Daher setzen wird auf Innovationen und neue Technologien“, so Liese. Heftig kritisiert Peter Liese Bestrebungen der Grünen und von vielen Sozialdemokraten und Liberalen, die Technologie des Verchromens, von der in Südwestfalen tausende von Arbeitsplätzen abhängen, zu verbieten. „Dies würde nur dazu führen, dass die Chromteile in Zukunft aus der Türkei oder aus China kommen“.

Die Werbemittel, die Peter Liese zur Verfügung stellt, unterstreichen das Thema Arbeitsplätze und Umwelt. So gibt es Kugelschreiber aus Recyclingmaterial, Baumwolleinkaufstaschen als Ersatz für Plastiktüten und Peter Liese Kekse, die von einem mittelständischen Handwerksbetrieb mit Hilfe moderner Technologie hergestellt werden (Kekse können im Internet designt werden).

Gesundheit: Als gelernter Arzt ist für Peter Liese das Thema Gesundheit von herausragender Bedeutung. Als gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion setzt er sich für die bessere medizinische Versorgung im ländlichen Raum ein. Gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten der Christdemokraten, Manfred Weber, kämpft Peter Liese gegen den Krebs. „Wir wollen unseren Beitrag leisten, das in Europa in 20 Jahren niemand mehr an Krebs sterben muss und haben dazu auch schon konkrete erste Schritte eingeleitet, z.B. eine verstärkte europäische Forschungsförderung.

In den Flyer die Peter Liese und die Helferinnen und Helfer der CDU an alle Haushalte in Südwestfalen verteilen möchten, ist u.a. Quiz enthalten. Wer sich in Sachen Europa ein bisschen auskennt, kann eine Reise nach Paris oder Brüssel gewinnen.

Wer Peter Liese persönlich treffen möchte, kann dies unter anderem bei folgenden Gelegenheiten tun.

Donnerstag, 02.05., 19:30 – 21:00 Gemeinsame Abendveranstaltung CDU Stadtverband Medebach und Hallenberg Montag, 06.05., 15:00 – 17:00 Seniorenbeirat Podiumsdiskussion mit Wahlkandidaten Arnsberg Montag, 06.05.,18:30 – 20:00 Gemeinsame Abendveranstaltung der CDU Ortsverband Neheim und Stadtverband Arnsberg Donnerstag, 09.05., 12:00 – 14:00 Caritas-Kampagne care4EU Arnsberg Sonntag, 12.05.,15:00 – 16:00 Familienfest CDU Stadtverband Winterberg Montag, 13.05., 16:00 – 18:00 Wirtschaftsrat der CDU e.V. bei der Firma Falke in Schmallenberg Freitag, 13.05., 19:00 – 21:30 Podiumsdiskussion Europa Union Olsberg Donnerstag, 16.05., 20:00 – 21:30 Gemeinsame Veranstaltung der Kolpingfamilie und dem CDU Stadtverband Winterberg Freitag, 17.05., 10:00 – 11:30 Informationsstand des CDU Stadtverbands Meschede Freitag, 17.05., 14:30 – 15:30 Informationsstand des CDU Ortsverband Hüsten Freitag, 17.05., 19:00 – 20:30 Gemeinsames Grillen mit dem Stadtverband Schmallenberg Samstag, 18.05., 10:00 – 11:00 Informationsstand der CDU in Neheim Samstag, 18.05., 12:00 – 13:00 Informationsstand der CDU in Brilon Samstag, 18.05., 14:00 – 15:00 Gemeinsamer Besuch der CDU-Medebach bei der Gewerbeschau Dienstag, 21.05., 17:00 – 19:00 Handwerkskammer SW, Arnsberg

Weitere Termine werden noch folgen und in den örtlichen Medien sowie auf Facebook und Instagram von Peter Liese angekündigt.

Weitergehende Informationen über die Arbeit von Peter Liese für unsere Heimat in Brüssel und Straßburg finden Sie auf der Homepage: www.peter-liese.de

Quelle: Dieter Berger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon