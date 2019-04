Neue Kurse der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Selbstverteidigung für Männer

brilon-totallokal:Dieser Wochenendkurs führt die Teilnehmenden theoretisch und praktisch an eine praxisfunktionale Selbstverteidigung heran. Inhalte sind u.a. Kampftechniken zur Gegenwehr , Taktisches Verhalten in Gewaltsituationen , Umgang mit der eigenen Angst sowie psychische Einblicke in das Verhalten von Gewalttätern. Der Kurs findet am Freitag, den 10. Mai, von 18:00 bis 21 Uhr, sowie am Samstag, den 11. Mai und Sonntag, den 12. Mai, jeweils von 09:30 bis 12:30 Uhr im AquaOlsberg statt.

Brilon-Totallokal: Outdoor-Yoga meets Kneipp

brilon-totallokal: Schenken Sie sich eine Auszeit vom stressigen Alltag, entdecken und spüren Sie die Heilkraft des Waldes und des Wassers! Schulen Sie an diesem Nachmittag Ihr Gleichgewicht, Koordination und Körperwahrnehmung. Kräftigen Sie Ihre Muskeln und Gelenke im Rahmen dieser kleinen Wanderung, die auf einer Länge von ca. 6 km “Outdoor-Yoga”-Einheiten und Kaltwasseranwendungen nach Kneipp zu einem gesundheitsfördernden und entspannenden Wohlfühlmix vereint. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Workshop findet am Samstag, den 11. Mai, von 13:00 bis 16:30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz „Rote Brücke“ in Olsberg.

Anmeldungen zu beiden Kursen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

