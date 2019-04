Brilon-Totallokal: DIE BRILONER WALDFEE RUFT ZU EINEM KREATIVEN WETTBEWERB AUF

brilon-totallokal: In Anlehnung an das Motto der 40. Internationalen Hansetage 2020 in Brilon „Hanse.Heimat.Handgemacht.“ ruft die Waldfee zu einem kreativen Wettbewerb mit dem Motto: #Waldfeehandgemacht auf.

Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft der aktuellen Waldfee Sarah Schleich. Egal ob jung oder alt, alle sind zum kreativen Mitmachen aufgerufen. Es können Waldfeen aus verschiedenen Materialien entstehen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Waldfeenkissen oder einer Waldfee aus Holz? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die kreativsten Einfälle werden zur Eröffnung der Michaelis Kirmes prämiert. Für die Gewinner winken tolle Preise. Zum Beispiel ein Rundflug über Brilon oder Eintrittskarten für den Freizeitpark Fort Fun. Es lohnt sich also. Die zum Wettbewerb eingereichten Waldfeen werden im Rathaus Foyer der Stadt Brilon ausgestellt. Die ehemaligen Waldfeen und die aktuelle Briloner Waldfee Sarah Schleich freuen sich auf zahlreiche handgemachte Waldfeen.

„Handgemachte Waldfeen“ können ab sofort bis Ende August bei der BWT (Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH), Derkere Str. 10Ain Brilon abgegeben werden. Hier erhalten Sie auch einen Informationsflyer zum Wettbewerb. Für Rückfragen steht Annette Walter von der BWT zur Verfügung ((02961 969921). Informationsflyer zum Wettbewerb sind außerdem in den Verwaltungsgebäuden der Stadtverwaltung Brilon ausgelegt.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon