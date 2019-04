Tag der offenen Tür mit Spendenaktion

Brilon-Totallokal: Firma Gross spendet 1.000 Euro an den Caritas-Kindergarten

brilon-totallokal: Zum zweiten Mal in Folge spendete die Firma Gross Mietgeräte und Maschinenhandel den Erlös von dem Getränke- und Grillwurstverkauf bei ihrem Tag der Offenen Tür einer Einrichtung des Caritasverbandes Brilon. Im vergangenen Jahr wurde der Schwerstmehrfachbehindertenbereich der Werkstätten St. Martin mit 550 Euro unterstützt, wodurch besondere Therapieangebote gemacht werden konnten. Nun verdoppelte das Briloner Unternehmen fast die Spendensumme auf 1.000 Euro. „In diesem Jahr wollen wir Kinder unterstützen“, sagte Stephanie Gross bei der Spendenübergabe. Empfänger ist deswegen der Kombinierte Kindergarten St. Andreas, in dem 40 Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen und spielen. „Die Gabe wird in die Umgestaltung des Außenspielbereichs investiert“, informierte Engelbert Kraft, Fachbereichsleiter Arbeit für Menschen mit Behinderung. „Ein herzliches Dankeschön dafür“, sagten die Kindergartenkinder Jana und Leona, die mit Heilpädagogin Andrea Hillebrand zur Spendenübergabe gekommen waren.

Gute Gabe: Stephanie Gross von der Firma Gross überreichte einen Spendenscheck über 1.000 Euro für den Caritas-Kindergarten. Jana und Leona, Heilpädagogin Andrea Hillebrand und Engelbert Kraft, Fachbereichsleiter Arbeit für Menschen mit Behinderung, sagten Dankeschön (Foto v. l.).

Foto: Caritas Brilon Sandra Wamers

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

