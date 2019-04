Bereits am Ostersonntag fand in Scharfenberg die 1. Heilige Kommunion statt

Scharfenberg: Bei fast sommerlichem Wetter zur 1. Heiligen Kommunion…

brilon-totallokal: Bei fast sommerlichem Wetter gingen am Ostersonntag fünf Mädchen und Jungen aus Scharfenberg in der St. Laurentiuskirche zur 1. Heiligen Kommunion. Pastor Ansgar Drees und Diakon Hubert Funke zelebrierten die Heilige Messe, die von der Schola und dem „Chorginell“ feierlich mitgestaltet wurden. Leonie Cazacu, Tessa Krüger, Jan Stahl, Silas Rückheim und Emily Schmidt (Foto v.l.n.r.) sieht man an, dass sie sich auf den Tag freuen.

Quelle: Klaus Götte, Ortsvorsteher Scharfenberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon