Die Liebe steckt im Detail

Brilon-Totallokal: Neue Handwerkskunst in Brilon mit besonderem Bezug zum Kaffee aus nachhaltigem Anbau

brilon-totallokal: (sin) Brilon hat einen neuen Anlaufpunkt, das „Quadro-Coffee-Roasters“ (führende Kaffee-Röster). Zahlreiche Besucher kamen am Samstag zur Neueröffnung am Ostring. Eine Stullenschmiede und ein süßes Sortiment aus Kuchen und Torten runden die vielfältigen Kaffeeangebote ab.

Im Hintergrund das Rathaus auf einer Leinwand, hinter dem Tresen ein geschultes Team von fünf Mitarbeitern. Der Duft von frischem Kaffee liegt in der Luft. Man fühlt sich heimelig in der schönen Atmosphäre mit Industrial Design. „Hier wird Wertschöpfung betrieben“, schildert Inhaber Dominic Neumann. „Wir bieten hier Fair-Trade Kaffee mit Direktverkauf an.“ An einem der Tische sitzt Farmer Anrés Quintanilla Bellucci. Er erläutert einer Interessentin, wie er seine Kaffee-Plantagen bewirtschaftet. Der Farmer besitzt zwei Plantagen in El Salvador, insgesamt 90 Hektar. Ein kleiner, mittelständiger Betrieb.

„Direktverkauf bedeutet auch, langfristig eine hohe Qualität zu sichern und für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation zu ermöglichen“, erklärt Neumann. Der Anspruch an beste Qualität, Nachhaltigkeit auf den Plantagen sowie faire Entlohnung sind ihm wichtig. Er kennt die familienbetriebenen Lieferanten seiner vier Kaffee-Lieferanten aus El Salvador, Indien, Mexiko und Brasilien. Ein Lieferant aus Äthiopien kommt demnächst noch dazu.

Rustikale Stullenschmiede

In der Theke liegen appetitlich rustikal zubereitete Stullen. Sie sind belegt mit Mett, Leberwurst, Kochschinken, Salami, Parmesan und Zwiebeln. Croissants liegen weiter hinten. „Das ist unsere Stullenschmiede“, so der Geschäftsinhaber. Nachmittags runden süße Snacks, Kuchen und Torten das Sortiment ab. „Alles kommt von regionalen Anbietern. Backwaren und Wurst sind von einem traditionellen Bäcker und einem Metzger aus Brilon. Die Milch ist von einer Upländer Molkerei. Qualität aus der Region, wo auch unsere Kunden sind“, schildert Neumann.

Doch zurück zum Kaffee. Das koffeinhaltige Heißgetränk ist Kult und das Lieblingsgetränk der Deutschen. Millionen Menschen begleitet das aromatische Volksgetränk durch den Tag. Immer mehr Genießer zelebrieren ihn, den von Hand aufgebrühten Filterkaffee am Morgen bis zum Crema-gekrönten Espresso als Abschluss eines guten Essens. Die Variationsmöglichkeiten sind schier endlos: Wer Kaffee mag, findet unter den zahllosen Alternativen seinen Favoriten.

Von der Liebe zum Kaffee bis zur Umsetzung

Doch wie kommt ein Zweiradmechaniker-Meister auf die Idee, ein exquisites Geschäft für Kaffeegenießer zu eröffnen?

„Ich bin leidenschaftlicher Kaffee-Liebhaber. Was ich bis jetzt getrunken habe, war häufig eine Einheitsbrühe. Die Kaffee-Kompetenz hat leider oft eine untergeordnete Bedeutung in der hiesigen Gastronomie. Und so kam ich auf die Idee, ein Konzept mit dem Bike-Store zu vereinbaren“, schildert der qualitätsbewusste Unternehmer. Er informierte sich über die höchsten Kaffeekompetenzen in Deutschland und kam auf Dr. Steffen Schwarz aus Mannheim. Neben dem Vertrieb führt Dr. Schwarz ein Schul- und Ausbildungszentrum. Neumann absolvierte bei ihm eine Coffee-ologen-Ausbildung.

Was macht einen guten Kaffee aus?

Farmer Anrés Quintanilla Bellucci erläuterte den interessierten Besuchern, welche Faktoren den Geschmack ausmachen. Nicht ölig dürfen die Bohnen sein, eine einheitliche Farbe müssen sie haben. Coffeeologe Julian Thoma unterstützt ihn bei seinen Erläuterungen, denn Bellucci spricht hauptsächlich Englisch.

„Einerseits sind es die Bohnen, andererseits ist es ein guter Röster“, klärt Bellucci die Gäste auf. Die Bohnen stammen u. a. von ihm. Mit vier weiteren Farmern aus Indien, Mexiko, Brasilien und Äthiopien arbeitet er im Verbund zusammen um beste Qualität im Direktvertrieb zu liefern. Neben der Sorte haben das Anbaugebiet, die Reifezeit, die Trocknung, die Röstung, der Mahlgrad, die Mischung und letztlich die Zubereitung Einfluss auf Geschmack und Qualität. Das Mikroklima werde mit drei bis über sechs Meter hohen Schattenbäumen gesteuert. Aus sechs Kilogramm Kaffeekirschen erntet er ein Kilogramm Rohkaffee. Beim Rösten vor Ort finde schließlich der aromabildende Prozess statt, wo die Bohnen ihre Gase verlieren. „Zwei Kilo Bohnen kommen in einen Röster, bis zu zehn Tonnen im Jahr können wir mit den beiden Maschinen produzieren“, ergänzt Ferraz. Nach 20 bis 30 Minuten kommen die braunen Kaffeebohnen aus dem Röster und müssen nur noch abkühlen. Auf Wunsch werden sie dann im Shop gemahlen und verpackt. Wobei das Mahlen auch wieder eine Kunst für sich ist, denn jede Kaffeemaschine, jeder Filter hat einen anderen Mahlgrad. Dieser muss angepasst werden und das setzt Beratung voraus. Zubereitung und Beratung sind Feldmann und seinem Team besonders wichtig, denn „Es können alle ihren Job bis zu einer bestimmten Stufe noch so gut machen, bei der Zubereitung kann dann noch so einiges schief gehen. “ Erst das perfekte Zerkleinern am Ende der Produktionskette ermögliche der Bohne den großen Geschmack um das Beste aus ihr herauszuholen.

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 7.30 bis 19 Uhr – Sa. u. So.: 9.30 Uhr bis 18 Uhr

Quelle: Silke Nieder

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon