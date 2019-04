Exklusiver Kaffee aus direktem Handel in höchster Qualität. Dafür steht ​QUADRO Coffee Roasters​.

Brilon-Totallokal: Seit dem 27. April 2019 sind wir als erste Kaffeerösterei in Brilon zu finden.

brilon-totallokal: Wo andere sich fragen, ob der Latte Macchiato nicht das gleiche wie ein großer Cappuccino ist, weißt du, dass sich die Getränke unter anderem durch das Verhältnis von Espresso, Milch und Milchschaum unterscheiden? Der Kontakt zu Kunden bereitet dir Freude und du möchtest deine positive Stimmung mit jedem Getränk an deine Kunden weitergeben? Wenn du weißt, dass wir bei “Doppio” und “cold brewed coffee” über verdammte geniale Kreationen sprechen, dann bist du bei uns genau richtig.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n Barista (m/w/d) / Restaurantleiter (m/w/d)

Deine Aufgaben:

● Zubereiten, verzieren und servieren von Kaffeespezialitäten

● Rösten von QUADRO Kaffee

● Kompetente, ausführliche und zuvorkommende Beratung unserer Kunden: Kaffee kann viele unterschiedliche Geschmacksnuancen aufweisen – hilf unseren Kunden dabei, die eigenen Vorlieben herauszufinden

● Bestellung, Wareneingangskontrolle und fachgerechte Lagerung

● Pflege der Betriebsmittel und des Arbeitsplatzes

● Unterstützung des Serviceteams

● Verkaufen und Kassieren

● Vor- und Nachbereitungsaufgaben

● Zubereitung von kleinen Speisen

● Sauberes und kostenoptimiertes Arbeiten

Was du mitbringen solltest:

● idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung im Restaurant- oder Hotelfach (Quereinstieg ist möglich)

● erste Berufserfahrung in einem kaffeeorientierten Betrieb oder in der Kaffeezubereitung

● Kenntnisse über Kaffee- und Milchsorten, Kaffeeröstung, Latte Art, Kaffeelagerung sowie Bedienung und Wartung von Kaffee- und Espressomaschinen

● sehr gutes Deutsch

● Schnelligkeit und Zuverlässigkeit

● Freude an der Zubereitung von Kaffeespezialitäten

● freundliche und positive Ausstrahlung

● hohe Serviceorientierung und Qualitätsbewusstsein

● ausgezeichnete Umgangsformen und gepflegtes Erscheinungsbild

● Interesse, Geschmack und Zubereitung des Kaffees zu optimieren

● hohe Kreativität und Souveränität

● selbständige und strukturierte Arbeitsweise

● professionelles und ruhiges Arbeiten auch in Stresssituationen

● bereit, Neues zu lernen und Arbeitsprozesse zu verbessern

Was Dich bei Quadro Coffee Roasters erwartet:

● Ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien und offenen Kommunikationswegen

● Arbeit in einem aufgeschlossenen, engagierten und einzigartigen Team, das nie den Spaß aus den Augen verliert

● Die Chance sich einzubringen, mit- und querzudenken

● Die Möglichkeit viel zu lernen, sich persönlich weiterzuentwickeln und zu wachsen

● übertarifliche Bezahlung

● betriebliche Altersvorsorge

Deine Bewerbung:

Deine Zeugnisse und Zertifikate schauen wir uns gern an. Mehr noch interessiert uns, was Dich ausmacht, woran Du Spaß hast und wofür Du brennst. Wenn das zu unseren Zielen passt, wirst Du in unserem Umfeld Großes bewegen und Dich persönlich weiterentwickeln können. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an ​dn@liquid-life.de Bitte nenne auch Deine Gehaltsvorstellungen und den nächstmöglichen Eintrittstermin.

