Kinderschützenfest in Alme

Brilon-Totallokal: Das amtierende Kinderkönigspaar Anne-Marie und Paul Schröder

brilon-totallokal: Am 11. Mai 2019 wird beim Vogelabwerfen in Alme ein neues Kinderkönigspaar gesucht. Sie werden damit die Nachfolge von Anne-Marie und Paul Schröder einnehmen. Beginn ist wie schon im letzten Jahr um 14 Uhr zum Antreten am Thomas-Morus-Haus. Nach einem kleinen Wortgottesdienst durch Frau Stock geht es zum Vogelabwerfen an die Gemeindehalle. Hier findet die Proklamation des neuen Königspaares statt.

Um 16.30 Uhr findet ein kleiner Umzug mit dem neuen Kinderkönigspaar unter musikalischer Begleitung des Jugendblasorchesters Alme und einer Abordnung der beiden Almer Schützenbruderschaften statt. Im Anschluss daran folgt der Königstanz. Ausrichter ist der Familientreff in Trägerschaft der kath. Kirche Alme. Unterstützt werden Sie von der KLJB mit einem Spieleparcours und einer Hüpfburg und der OGS mit einem Bastelangebot. Für die ganz kleinen Gäste ist die Krabbelgruppe geöffnet. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Waffeln, Pommes und Bratwurst von Metzger Meyer aus Scharfenberg bestens gesorgt.

Quelle: Dawina Kröger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon