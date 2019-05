Kinderschützenfest Messinghausen 19. Mai 2019

Brilon-Totallokal: Kinderschützenfest in Messinghausen

brilon-totallokal: Messinghausen. Am Sonntag, den 19. Mai feiern die Messinghauser Kinder ihr Kinderschützenfest. Rund um das Vitus Haus wird das Kinderschützenfest wieder in der Dorfmitte gefeiert.

Das Kinderkönigspaar Leni Hoppe und Anton Kohaupt, die St.-Vitus Schützenbruderschaft, sowie die teilnehmenden Messinghauser Vereine laden alle Kinder, Familien und natürlich alle Dorfbewohner ein, dabei zu sein. Der Tag beginnt mit einem Gottesdienst um 10:30 Uhr in der St.-Vitus Kirche. Direkt im Anschluss wird mit dem Vogelabwerfen auf dem Hüttenplatz das neue Kinderkönigspaar ermittelt.

Ohne Pause wird auf dem Hüttenplatz durchgehend gefeiert und nach der Königsproklamation am frühen Nachmittag präsentiert sich das neue Kinderkönigspaar um 14.30 Uhr in einem kleinen Festzug. Musikalisch umrahmt wird der Tag wieder vom Musikverein Messinghausen. Zahlreiche Attraktionen, wie Hüpfburg, Kinderkarussell, Spiele und Vorführungen sorgen für Unterhaltung und Kurzweil bei den Kindern.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt und da das Fest schon mittags beginnt, kann das Mittagessen auf dem Hüttenplatz eingenommen werden. Bei diversen Leckereien vom Grill ist sicher für jeden etwas dabei. Nachmittags sind alle Dorfbewohner eingeladen, sich am Kuchenbuffet zu stärken. Gegen 18:00 Uhr klingt der Nachmittag dann aus. Alle Messinghauser Vereine beteiligen sich wie immer an der Durchführung des Festes und freuen sich schon jetzt auf eine rege Beteiligung.

Quelle: Alexander Schirm, 2. Brudermeister St. Vitus Schützenbruderschaft Messinghausen 1835 e.V.

