“Öffentliche Generalprobe” Just for Joy e.V.

Brilon-Totallokal: “Der Frauenchor ‘Just for Joy’ aus Brilon traf sich Ende März zu einem Probenwochenende in Lennestadt-Langenei

brilon-totallokal: Auf dem Programm stand die Vorbereitung auf das Meisterchorsingen vom Chorverband NRW Mitte Mai.

Wer sich das Ergebnis dieser vier Gesangsstücke für das Meisterchorsingen anhören möchte, ist am 16.05.19 um 20:30 Uhr herzlich in die Aula des Gymnasiums Petrinum in Brilon zu einer kostenlosen öffentlichen Generalprobe eingeladen.”

Quelle: Anja Vonstein, Just for Joy e.V.

