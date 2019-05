Sommerleseclub in neuem Gewand

Brilon-Totallokal: Kreativ, kooperativ und digital

brilon-totallokal: SommerLeseclub und Leseclub junior gehören in den Bibliotheken Olsberg, Meschede und Brilon seit vielen Jahren ganz selbstverständlich zu den Sommerferien dazu. Zahlreiche Kinder und Jugendliche haben in den letzten Jahren teilgenommen.

2019 nun gehen die drei Bibliotheken im Hochsauerland neue Wege und bieten den Sommerleseclub im neuen „Konzeptgewand“ an. Während die Bibliothek in Brilon in einer Pilotphase des Kultursekretariats NRW Gütersloh und des Landes NRW das neue Konzept schon 2 Jahre lang ausprobiert hat, steigen nun die Stadtbüchereien Meschede und Olsberg ebenfalls ein.

Der neue Sommerleseclub wird kreativer, kooperativer und digitaler. Auf folgende Neuerungen dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Lesesommer freuen.

Der Sommerleseclub ist offen für alle, die gerne lesen. Der Schwerpunkt der Teilnehmer liegt bei Kindern und Jugendlichen, aber auch Kleinkinder und Erwachsene sind eingeladen, mitzumachen.

Die Bibliotheken freuen sich in diesem Sommer auf Lese-Teams. Bis zu 5 Personen können ein Team bilden und gemeinsam am SLC teilnehmen. Die Teams können aus Freunden oder auch Familien bestehen. Aber natürlich kann man auch wie in den vergangenen Jahren alleine mitmachen. Der Leseclub wird zu einer gemeinsamen Aktivität von Familien und Freunden.

Herzstück des Leseclubs ist das gemeinsame Leselogbuch, bei dem verschiedene Aktivitäten und Aufgaben zusammen gelöst werden müssen, die am Ende mit LeseOskars prämiert werden. In dem Leselogbuch werden darüber hinaus Stempel gesammelt. Einzelteilnehmer oder Teams, die mindestens 3 Stempel (bei Teams von 5 Teilnehmer müssen 5 Stempel vorhanden sein) bekommen haben, nehmen erfolgreich am Club teil. Stempel erhält man für gelesene Bücher, für gehörte Geschichten oder für die Teilnahme an einer Veranstaltung in den Sommerferien. Neu ist auch das Online-Leselogbuch, das in Brilon und Olsberg zum Einsatz kommt.

Petra Böhler-Winterberg, Leiterin der Stadtbücherei Olsberg, Ute Hachmann, Stadtbibliothek Brilon, und Gisela Fildhaut, Leiterin Stadtbücherei Meschede freuen sich auf einen bunten, kreativen Sommer, in dem die Geschichten, das Lesen und das kreative Miteinander im Mittelpunkt stehen werden. Weitere Details zum neuen Konzept können der Webseite www.sommerleselcub.deeingesehen werden. Starttermine und lokale Details der einzelnen Bibliotheken folgen in Kürze.

Bildzeile: Freuen sich auf den Sommerleseclub (v.li.): Petra Böhler-Winterberg, Ute Hachmann und Gisela Fildhaut.

Foto: Stadtbücherei

Quelle: i.A. Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon