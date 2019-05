Außergewöhnliches Jubiläum

Brilon-Totallokal: Sr. Mathildis vom Briloner Krankenhaus feiert das seltene Fest des 75jährigen Ordensjubiläums

brilon-totallokal: Schon am 21. März dieses Jahres gab es Grund zu Feiern. Genau an diesem Tage vor 25 Jahren, am 21.03.1994, wechselte Sr. M. Mathildis vom Krankenhaus Soest zu ihrem neuen Einsatzort in das Krankenhaus Maria-Hilf nach Brilon. Für die gebürtige Dortmunderin war ursprünglich ein Einsatz in Brilon für zwei Jahre geplant. Geblieben ist die Schwester aus dem Vincentinerinnen-Orden bis heute.

Die jetzt 96-Jährige hat in diesen 25 Jahren viel von der ereignisreichen Geschichte und den stetigen Neuerungen des Briloner Krankenhauses miterlebt – aber auch die Turbulenzen und Veränderungen der letzten Zeit blieben ihr nicht erspart.

Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts übernahmen barmherzige Schwestern vom Hl. Vincenz von Paul (Vincentinerinnen) aus Paderborn die Pflege der Armen und Kranken in den in vielen Orten neu gegründeten Krankenhäusern. So kamen auch am 03. Oktober 1847 die beiden Schwestern Theodora und Alexia in das Krankenhaus Maria-Hilf nach Brilon. Später übernahmen die Vincentinerinnen auch die Leitung und die Krankenpflege des Heilig-Geist Krankenhauses in Brilon.

Nach dem Umzug 1966 in das neue Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon Am Schönschede zogen seinerzeit 24 Schwestern, darunter auch mehrere schon sehr betagte Schwestern, in das neue Schwesternhaus.

Die Seelsorge für das Krankenhaus wurde weiter von den Priestern der Gemeinde wahrgenommen. Zur Hilfe und Unterstützung in der Krankenhausseelsorge kam im Jahre 1994 Schwester M. Mathildis nach Brilon. Sie hatte von 1945 bis 1988 als Erzieherin mehrere Kindergärten geleitet. Zuletzt war sie in dieser Funktion 27 Jahre lang in Soest tätig. Erst danach durchlief sie eine weitere Ausbildung zur Krankenhausseelsorgerin und übernahm im schon fortgeschrittenen Alter diese verantwortungsvolle, neue Aufgabe in Brilon. Als Kranken-hausseelsorgerin ist sie auch heute noch täglich Ansprechpartnerin sowohl für die Kranken und deren Angehörige als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses.

Schwester M. Mathildis, die gemeinsam mit Schwester Rotraud heute in einer Art Wohngemeinschaft auf dem Krankenhausgelände lebt, trat am 30. April 1944 in den Orden ein, Schwester Rotraud 1962. Von anfänglich 24 Ordensschwestern im Jahre 1966 sind jetzt noch Schwester Mathildis und Schwester Rotraud im Briloner Krankenhaus.

Sie haben viel zu erzählen: Von großen An- und Umbaumaßnahmen, Umzügen innerhalb des Hauses, vom Einzug der vielen Facharztpraxen, von Geschäftsführer- und vielen Chefarztwechseln.

Die persönlichen Komponenten, die ihre Arbeit am Krankenhaus Maria-Hilf mit sich bringen, sind es, die die Schwestern so für ihren Arbeitsplatz begeistern. Schwester Rotraud: „Das Krankenhaus hat eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann, auch und gerade von den Mitarbeitern her. Im Vergleich zu großen Häusern hat dieses Haus ein besonderes Flair. Mit Blick auf ihre Mitschwester ergänzt sie: „Wir sind beide alt und älter, wir fühlen uns hier auch medizinisch gut aufgehoben und mitgetragen.“ Beide waren sich sofort einig: Nach Brilon würden sie sofort noch einmal kommen.

Das seltene, 75jährige Ordensjubiläum wollte Schwester Mathildis trotzdem gern nur im kleinen Kreis begehen, ohne großes Aufsehen um ihre Person zu machen

