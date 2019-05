Konzert wieder ein voller Erfolg

Brilon-Totallokal: Am 27. April war es wieder soweit und der Musikverein Thülen hat zu seinem Jahreskonzert eingeladen

brilon-totallokal: Zahlreiche Gäste fanden sich pünktlich um 19:30 Uhr zu einem zweiteiligen Konzert in der Schützenhalle Thülen ein. Den Anfang machten die Jungmusiker des Nachwuchsorchesters unter der Leitung von Siegmar Paschkewitz. Sie zeigten in insgesamt drei Konzertstücken verschiedener Genres ihr gelerntes Können und bewiesen damit, dass der Musikverein auch in Zukunft mit gut ausgebildeten Musikern ausgerüstet ist.

Nach der Darbietung des Nachwuchsorchesters übernahmen die Musiker des Hauptorchester unter der Leitung von Torsten Schmitte. Im ersten Teil wurden zahlreiche Konzertstücke präsentiert unter denen wohl das bekannteste „The Phantom of the Opera“ von Andrew Lloyd Webber gewesen sein wird. Außerdem zeigten Ralf Rollmann und Anja Brüne- Bernhard ihr gesangliches Talent im Duett „Omama und Opapa“ von Ernst Hutter. Die zwischenzeitliche Pause wurde für die Ehrungen langjähriger Mitglieder des Musikvereins genutzt. Auf 10- jährige Mitgliedschaft können Marvin Belger, Alexandra Fisch, Julian Schlömer, Helena Schlüter, Kristin Schlüter und Eileen Wegener zurückblicken. Bereits 20 Jahre Mitglied im Verein sind Marion Waschk, Tobias Schlüter und Christina Chomsé. Benjamin Vössing wurde für 25 Jahre geehrt. Besonderes Jubiläum feierte Werner Kemmerling der bereits seit 40 Jahren dem Verein die Treue hält.

Im zweiten Konzertteil animierten die Musiker das Publikum mit bekannten Melodien der 80er Jahre in dem Stück „80er Kultour“ des Komponisten Thiemo Kraas, zum Mitsingen. Krönender Abschluss sollte die „Flaschenpolka“ von Franz Sprenzinger sein, in der vor allem die Schlagzeuger des Orchesters ihr Können an den heimischen Bierflaschen zeigten, welche Sie kurzerhand zu Instrumenten umfunktionierten. Das Publikum dankte unter Applaus und Standing Ovation und animierte das Orchester zur Zugabe. Dafür hatte sich der Verein etwas ganz Besonderes einfallen lassen, in dem in der gesamten Schützenhalle die Lichter erloschen. Durch zwei Fackelträger der Freiwilligen Feuerwehr wurde die Halle in eine ganz besondere Atmosphäre gebracht und die Musiker spielten die „Abendhymne“. Anschließend wurden noch einige gemütliche Stunden zusammen in der Thülener Schützenhalle verbracht. Schon heute möchte der Musikverein auf sein Blasmusiknachmittag im Oktober hinweisen und freut sich auf zahlreiche Gäste.

Quelle:Corinna Stein

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon