24. Briloner Jazznacht mit Jazzkantine und Nils Wülker

Zum 24. Mal wird die Aula des Schulzentrums an der Briloner Jakobuslinde zum Jazzclub. Am Samstag, 19. Oktober 2019 ab 20.00 Uhr stehen die Jazzkantine und Nils Wülker auf der Bühne

Ab sofort sind Karten im Vorverkauf für die weit über die Grenzen des Sauerlandes hinaus beliebte JazzNacht erhältlich.

25 Jahre JAZZKANTINE – Auftakt zur Jubiläumstournee

Für die Jazzkantine ist die Briloner Jazznacht Auftakt ihrer Tournee zu ihrem 25. Jubiläum. Erst danach geht es nach Kassel, Berlin, Hamburg oder München. Ein erneuter Beleg dafür, dass sich die Briloner Jazznacht bundesweit bei Jazzfans etabliert hat.

Jazz und HipHop können Freunde werden, davon weiß die Jazzkantine lange schon ein Lied zu singen. Zuerst auf Deutsch, dann auf Spanisch, Musik für offene Herzen. Die Jazzkantine hat mit Pee Wee Ellis, Smudo und Nils Landgren musiziert, vorn standen Tänzer aus der Generation 20 Plus, dicke Hose, coole Pose. Der Bass wummert, die Ansagen treffen lässig den Ton junger Generationen, »Shake Everything You Got« wird in die Neuzeit exportiert.

Es gibt aber und Gott sei Dank kein Fastfood in der Jazzkantine!

ECHO Jazz-Gewinner begeistert nicht nur Jazzfans

Nils Wülker ist in den letzten fünfzehn Jahren zu einem der erfolgreichsten Jazztrompeter und Komponisten in Europa avanciert. Bereits mit sieben erhielt er Klavierunterricht, im zehnten Lebensjahr schwenkte er auf die Trompete um. Mit sechzehn entdeckte der heute 42-Jährige den Jazz.

Schon während des Studiums spielte er in Peter Herbolzheimers BuJazzO und der RIAS Bigband. Nils Wülker leitet das hochkarätig besetzte „Jazz Baltica Ensemble“ und wurde mit dem ECHO Jazz als „Instrumentalist des Jahres“ ausgezeichnet. Nach neun Studioalben veröffentlichte er jüngst sein erstes Live-Album.

Karten für die 24. Briloner Jazznacht sind ab sofort zum Preis von 27 € (inkl. VKK-Gbühren ) erhältlich in Brilon bei der Buchhandlung Podszun, Buchhandlung Prange, Bistro InForo und BWT. Online unter www.ticket-regional.de (zzgl. Systemgebühr). Abendkasse:30 €.

BU. Jazz JK.: Die Braunschweiger JAZZKANTINE beginnt in Brilon ihre Jubiläumstournee zum 25. Jubiläum.

Quelle: Brilon Kultour – Thomas Mester

