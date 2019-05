Oktoberfest in der Konzerthalle

Brilon-Totallokal: Vorverkauf am 11. Mai

brilon-totallokal: Olsberg. Da kommen alpenländisches Flair, Riesen-Gaudi und Stimmung pur in die Konzerthalle Olsberg: „Auf zum Oktoberfest“ heißt es am Samstag, 12. Oktober. Schon jetzt findet der Kartenvorverkauf für das Oktoberfest statt.

Auch wenn Dirndl und Lederhose erst einmal im Schrank bleiben: Oktoberfest-Fans haben die Chance, sich am Samstag, 11. Mai, um 9 Uhr im Foyer der Konzerthalle Karten zu sichern – dann findet der offizielle Vorverkauf statt. „Unser Oktoberfest hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Highlight in der Region gemausert“, freut sich Veranstaltungsmanager Frank Höhle. Da die „Wies’n an der Ruhr“ regelmäßig ausverkauft war, empfiehlt es sich für Party-Freunde, sich rechtzeitig mit Karten einzudecken. Wie in den Vorjahren kostet der Eintritt zehn Euro pro Person – Frank Höhle: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

Wieder mit dabei ist die Band „Manyana“ aus Oberbayern, die sich schon beim größten Volksfest der Welt in München einen Namen gemacht hat. Neben original bayerischem Ambiente, passenden Getränken und Speisen ist also auch wieder Party-Stimmung pur garantiert.

Alpenländisches Flair, Riesen-Gaudi und Stimmung pur in der Konzerthalle Olsberg: Oktoberfest-Fans haben die Chance, sich am Samstag, 11. Mai, um 9 Uhr im Foyer der Konzerthalle Karten zu sichern.

