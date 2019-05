VHS-Workshop

Brilon-Totallokal: Sicheres Auftreten, der erste Eindruck

brilon-totallokal: Der erste Eindruck beeinflusst ganz oft wichtige Momente im Leben wie ein Gespräch, eine Bewerbung, ein zukünftiges Miteinander. Ob man diesen ersten Eindruck überhaupt beeinflussen kann und wie, wird in diesem Kurs anhand von praxisnahen Beispielen erklärt. Körpersprache, Mimik, Kleidung und das sicherere Auftreten sind nur einige Beispiele. Der Workshop findet am Samstag, den 25. Mai, von 09:00 bis 17:30 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Olsberg statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

