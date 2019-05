21. Oldtimer Sauerlandrundfahrt startet am 11. Mai 2019

Gestaffelter Start für 300 PKW, Motorräder, Busse und LKW

brilon-totallokal: Die Oldtimer-Sauerlandrundfahrt (OSR) ist eine bundesweit beachtete und beliebte Veranstaltung, die auch von ausländischen Teilnehmern/innen seit Jahren gern wahrgenommen wird. Sie wird von der Firma Paul Witteler GmbH & Co. KG, Brilon in Verbindung mit dem Briloner AC e. V. im ADAC geplant und durchgeführt. In diesem Jahr sind wieder Meldungen aus den Niederlanden und der Schweiz eingegangen. Verantwortlich für die Streckenauswahl und die damit notwendigen Gespräche und Vereinbarungen ist Klaus Andree, der in diesem Jahr von Klemens und Benedikt Schulte aus dem Hause Mercedes Witteler unterstützt wurde und diese Aufgabe bereits seit vielen Jahren in sehr Abwechslungsreicher Art zur Freude der Teilnehmer/innen gestaltet. In diesem Jahr sind Bereiche des Kreises Soest und natürlich wie immer auch des Hochsauerlandkreises mit der durch die Teilnehmer zu findenden Strecke zu befahren. Die Streckenlänge für Pkw beträgt ca. 115 km und für Lkw ca. 97.

Eine frühe Anmeldung ermöglicht die Teilnahme

Für die diesjährige Oldtimer-Sauerlandrundfahrt sind leider keine Anmeldungen mehr möglich, da bereits innerhalb einer Woche sämtliche 300 Plätze für die Oldtimer und Youngtimer vergeben waren. Um Chancen für eine Teilnahme im kommenden Jahr zu haben, empfiehlt es sich den Termin schon jetzt vorzumerken. Es ist der 09. Mai 2020.

„Große Alte“ und „Alte Kleine“

Zwei Oldtimer der besonderen Art beteiligen sich und zwar die 1940 gebauten Lkws von Chevrolet der Warsteiner Brauerei und ein schweizerischer Saurer M 6 von Dr. Bernd Walters, Brilon. Von nur noch zwei erhalten gebliebenen Dreirädern der Marke Goliath des Typs GD 750 Woody (Holzbeplankter Aufbau) als Kastenlieferwagen ist einer bei der Oldtimer-Sauerlandrundfahrt zu sehen. Dieses Fahrzeug erhielt die Erstzulassung 1950 und befindet sich heute im Besitz von Carsten Pätzold aus Emtinghausen. Der teilnehmende Lkw mit dem stärksten Motor ist ein Mack (USA) mit einem Hubraum von 16 Litern und einer Leistung von 300 PS, seine Erstzulassung erfolgte 1962, Besitzer ist Kees van Heezik aus den Niederlanden. Der älteste teilnehmende Pkw ist ein Ford A-Modell von 1929 aus dem Hause Witteler. Ein ebenfalls älteres Modell ist der MG TA von 1936 von Anselm Gröning aus Meerbusch.

Der Pkw mit dem größten Motor ist ein Buick Riviera Boattail, mit einem Hubraum von 7,5 Litern und 253 PS. Die Erstzulassung erfolgte 1971. Er ist im Besitz von Jürgen Frigger, Brilon. Das Fahrzeug mit dem kleinsten Motor ist ein Sachsenring Trabant P 50 von 1961 mit 499 ccm und 18 PS. Er ist im Besitz von Dieter Hoffmann, Wülfrath. Das vermutlich unbekannteste Fahrzeug dürfte der Armstrong Siddeley Sapphire 346 von 1955 sein. Er hat einen Motor mit 3,4 Litern und 125 PS und ist im Besitz von Matthias Hubbert, Beverungen. Von diesem Typ wurden von 1945 bis 1959 7.697 Exemplare gebaut. Das älteste teilnehmende Motorrad ist eine Zündapp DBK 250 mit 247 ccm und 9 PS. Die Erstzulassung erfolgte 1939. Sie ist im Besitz von Walter Anton, Winterberg. Eine besondere Rarität ist ein Ford Modell N, Baujahr 1906 welcher fahrbereit ist, jedoch nicht über eine Straßenzulassung verfügt. Dieses älteste Fahrzeug des Tages ist in der Ausstellungshalle zu besichtigen.

Neben den genannten Raritäten sind auch wieder viele Fahrzeuge längst untergegangener Marken wie Krupp, Henschel, Hanomag, Borgward und Magirus zu sehen. Begleitet werden die Fahrzeuge von der Serviceflotte der Firma Paul Witteler GmbH & Co. KG. Auch in diesem Jahr können Besucher/innen wieder ein besonderes Erlebnis wahrnehmen, in dem sie sich in der Mitfahrzentrale anmelden, um als Mitfahrer/in in einem Old-/Youngtimer Omnibus oder als Beifahrer/in in einem Old-/Youngtimer Pkw/Lkw mitzufahren. Vorab Anmeldung unter 02961/74040. Ab November 2019 können die Kalender für 2020 mit den Bildern der diesjährigen Oldtimer-Sauerlandrundfahrt bei der Firma Paul Witteler in Brilon erworben werden.

Ab ca. 17:00 Uhr erfolgen die Siegerehrungen der diversen Klassen und die Pokalverleihung.

Achtung, Neuregelung der Zufahrt zu den Besucherparkplätzen

Zur Entzerrung des zu- und abfließenden Verkehrs gilt folgende Regelung: Anfahrt des Parkplatzes „Hoppenbergweg“ ist nur über den Raumbergweg möglich. Von Brilon in den Raumbergweg links einbiegen, nächste Möglichkeit links, wieder nächste Möglichkeit links und dann links auf den Parkplatzt einbiegen. Von Rüthen kommend rechts in den Raumbergweg einbiegen und dann wie vor beschrieben zum Parkplatzt. Die Abfahrt vom Parkplatz erfolgt links abbiegend auf den Hoppenbergweg bis vor zur Möhnestraße.

Buntes Familienprogramm

Auf dem Firmengelände der Firma Paul Witteler GmbH & Co. KG wird für die ganze Familie ein buntes Programm angeboten. Eis, Pizza, Steinofenbrot, Kaffee mit Kuchen oder Waffeln, Imbiss- und Getränkestand, alles für das leibliche Wohl ist vorhanden. Weitere Highlights des Rahmenprogramms sind eine Hüpfburg, eine große Carrera-Bahn, Mini-Trecker sowie Basteln für und mit Kindern. Die Verkehrswacht ist mit einem Sehtest, Reaktionstest, Hörtest und einer Rauschbrille vor Ort. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Briloner Musikgruppe „Mars“.

Bild: Zwischen historischen Kraftfahrzeugen des Herstellers Mercedes Benz, links ein Lkw Kurzhauber, Baujahr 1967 neben einer Limousine Mercedes 300 SEL mit Luftfederung, Baujahr 1980 stellen die Protagonisten der OSR 2019 das Ereignis vor.

Von links: Paul Witteler, Werner Koch, Klaus Andree (BAC) und Michaela Henke

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon