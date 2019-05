Crossmedial die Zielgruppen ansprechen, kooperieren und das regionale Handwerk stärken

Projekt „Hand ans Werk“: Marketingkonzept steht / Webseite in Arbeit / Ideen werden bald Schritt für Schritt umgesetzt

Winterberg. Das Kooperationsprojekt „Hand ans Werk – Pack an in Winterberg, Medebach und Hallenberg“ entwickelt sich mit viel Tempo weiter. Jetzt wurde das von der Winterberger Innovations-Agentur „Dive Inn“ entwickelte Marketingkonzept von den Mitgliedern des Lenkungskreises verabschiedet. Ziel des Konzeptes ist insbesondere eine positive Ansprache von Schülerinnen und Schülern, jungen Menschen und Fachkräften sowie damit einhergehend eine weitere Imageaufwertung der Region und seiner Handwerks-Betriebe. Auch eine eigene Webseite wird zurzeit kreiert und soll schon bald online an den Start gehen.

Frisches Corporate Identity / Kopplung „Region und Handwerk“ im Fokus

Entwickelt wurde ein eigenes Corporate Identity in jungem Design. Stylisch, frisch und mit einem angepassten Logo. So soll das Projekt direkt auffallen und sich einprägen. Die Kopplung „Stärken der Region und attraktives Handwerk in der Region“ steht bei allen Marketing-Ideen stets im Mittelpunkt. „Wir planen darüber hinaus Printkampagnen und einen klar strukturierten Social Media-Auftritt“, sagt die Projektleiterin Kristina Heimann. Auf der Agenda stehen zudem die Entwicklung eines Chatbots sowie die Produktion von Videos und Storys, um das Projekt für die Zielgruppen noch greifbarer und interessanter zu machen über möglichst alle gängigen Medienkanäle. Chatbots sind technische Dialogsysteme, mit denen per Texteingabe oder Sprache zum Beispiel auf Webseiten kommuniziert werden kann. „Abgerundet werden die Marketing-Maßnahmen durch die Produktion von Textilprodukten.“ Die Umsetzung der Konzept-Ideen wird nun kurzfristig erneut ausgeschrieben.

Starkes Engagement der Betriebe

Alle Betriebe des Lenkungskreises haben sich an der Entwicklung des Marketing-Konzeptes aktiv beteiligt. So fanden unter anderem Workshops statt, in denen sowohl Firmen-Chefs als auch Auszubildende gemeinsam sich und ihr Unternehmen genau unter die Lupe genommen haben. „Aus diesem Prozess wurden dann schließlich Probleme und Chancen gleichermaßen herausgearbeitet, die in das Konzept eingeflossen sind. Ich bin den Betrieben sehr dankbar für ihr großes Engagement und zuversichtlich, dass das Handwerk in der Region durch das Projekt nachhaltig gestärkt wird“, so der Geschäftsführer des zuständigen Stadtmarketingvereins Winterberg mit seinen Dörfern, Michael Beckmann. Auch die Vertreter der Betriebe zeigten sich nicht nur mit dem Marketing-Konzept, sondern auch mit der gesamten Projektentwicklung sehr zufrieden. „Auch weiterhin ist jederHandwerksbetrieb aus Winterberg, Medebach und Hallenberg eingeladen, sich an dem Projekt aktiv zu beteiligen. Wir freuen uns über jeden weiteren Mitstreiter. Auch Schüler können sich gerne bei uns melden“, betont Kristina Heimann.

Offizieller Projektzeitraum dient als Fundament für die Zukunft

Das Ende des Projektzeitraums ist aber noch lange nicht das Ende des Projekts. Im Gegenteil. „Die Projektphase dient dazu, das Fundament zu legen für alle künftigen Aktionen. Jetzt vernetzen wir die Kommunen über die Wirtschaftsförderungen und das heimische Handwerk aller Branchen für eine zukunftsfähige Kooperation, die die Probleme nicht nur angeht, sondern löst“, sagt Kristina Heimann. So soll neben der „Hand ans Werk“-Webseite, die das gesamte Projekt sowie die Unternehmen präsentieren wird, auch eine Einbindung sowie eine Bündelung des Handwerks, der Einzelhandels-Unternehmen und der touristischen Betriebe auf den einzelnen städtischen Webseiten erfolgen. „Das Dach der kommunalen Webseiten bietet dafür einen idealen Rahmen, welches Betrieben und Bewerbern Qualität, Sicherheit und Reichweite verspricht“, sagt Michael Beckmann. Das mit Bundesmitteln geförderte Kooperationsprojekt „Hand ans Werk“ soll die Zukunft des Handwerks in den Städten Winterberg, Medebach und Hallenberg gestalten und sichern. Ziel des Projektes ist es, Fachkräfte zu halten und zu gewinnen sowie Schülerinnen und Schüler für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft über das Programm „Land(auf)Schwung“ gefördert. Fast 90 Prozent werden über diese Förderkulisse über öffentliche Mittel finanziert. Die restlichen Eigenanteile tragen die beteiligten Wirtschaftsförderungen aus Hallenberg, Medebach und Winterberg und die beteiligten Betriebe. Das Projekt steht weiteren interessierten Handwerksbetrieben jederzeit offen.

Infobox:

• Das Projekt „Hand ans Werk“ hat sich zum Ziel gesetzt, Fachkräfte in der Region zu halten und junge Menschen zu einer Ausbildung im Handwerk zu bewegen;

• Das Projekt wird mit öffentlichen Mitteln gefördert.

• Weitere Infos zum Projekt gibt es bei Kristina Heimann unter kristina.heimann@winterberg.de.

Infobox: Mitglieder des Lenkungskreises

• Kristina Heimann Projektleitung

• Lola Sylejmani Projektmitarbeiterin

• Anika Müller Projektmitarbeiterin

• Michael Beckmann Geschäftsführer Stadtmarketing Winterberg

• Winfried Borgmann Wirtschaftsförderer Winterberg

• Isabelle Abel SI Werbeform GbR

• Sophia Klüppel SI Werbeform GbR

• Jürgen Bröker Bröker Objekteinrichtungen

• Dominik Kuhlmann Autohaus Hoffmann Winterberg

• Felix Leiße Leiße & Söhne GmbH & Co. KG

• Willi Menke Meisterbetrieb Menke

• Michael Aufmhof Wirtschaftsförderer Medebach

• Frank Lefarth Elektro Lefarth e.K.

• Holger Schnorbus Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Hallenberg/Wirtschaftsförderer

• Hans-Josef Berkenkopf Elektro Berkenkopf

• Stefan Kronauge Autodienst Stefan Kronauge

• Verena Kurth Handwerkskammer Südwestfalen

Quelle: Ralf Hermann, Textzeit / Stadtmarketing Winterberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon