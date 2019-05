Neues Löschfahrzeug in Messinghausen eingeweiht

Brilon-Totallokal: Symbolischer Fahrzeugschlüssel an den Leiter der Feuerwehr Brilon Wolfgang Hillebrand aushändigt.

brilon-totallokal: Messinghausen.In einer kleinen Feierstunde konnten Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Wehrleiter Hillebrand am Samstag (27.4.) der Löschgruppe Messinghausen ihr neues Tragkraft-Spritzen-Fahrzeug (TSF-W) überreichen.

So konnte die Stadt Brilon, vertreten durch den Bürgermeister mit den Stellvertretern Böddecker und Borkamp sowie Ortsvorsteher Sanow, nach zweijähriger Planungs- und Bauphase den symbolischen Fahrzeugschlüssel an den Leiter der Feuerwehr Brilon Wolfgang Hillebrand aushändigen.

Der Wehrleiter bedankte sich bei Rat und Verwaltung für die stets gute Zusammenarbeit, besonders bei der Fahrzeugbeschaffung und erläuterte die wichtigsten Eckpunkte des neuen TSF-W.

Es führt 750 Liter Wasser mit sich. Das sind 250 Liter mehr, als beim Vorgänger. Ebenfalls vermehrt hat sich die PS-Zahl, nämlich um 115 PS auf 220 PS, bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 7490 Kilogramm. Es bietet Platz für sechs Einsatzkräfte, denen unter anderem 4 Atemschutzgeräte, eine 4-teilige Steckleiter sowie eine eingeschobene Tragkraftspritze, welche gegebenenfalls aus dem Fahrzeug entnommen werden kann, zur Verfügung steht.

Zur Ausleuchtung der Einsatzstelle bei nächtlichen Einsätzen verfügt die Neuanschaffung über einen bis zu vier Meter ausfahrbaren Lichtmast. Dieser wird vom festeingebauten Stromerzeuger versorgt. Weitere Ausrüstung zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung werden in den Geräteräumen des Aufbaus mitgeführt.

Im Anschluss an die kleine Vorstellung, übergab der Wehrleiter den Schlüssel an den Löschgruppenführer Thomas Kemmerling. Im Namen der Löschgruppe sprach er seinen Dank aus und lud die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, sowie die anwesende Messinghäuser Bevölkerung ein, das neue Fahrzeug genauer in Augenschein zu nehmen.

Quelle: Andreas Becker, Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

