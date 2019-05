Brilon-Totallokal: Besondere Urlaubserlebnisse im Einklang mit der Natur – 24 Jahre „Brilon natürlich“

brilon-totallokal: „Das Partnernetzwerk hat es wieder einmal geschafft, 44 Seiten mit 105 Angeboten – 80 im Sommer, 25 im Herbst – zustande zu bringen.“ Friedel Schumacher, Initiator der Veranstaltungsreihe „Brilon natürlich“, kann stolz sein. Denn „24 Jahre ‘Brilon natürlich’ zeigen, dass das Programm sehr stark wahrgenommen wird“, freut sich auch BWT-Geschäftsführer Rüdiger Strenger. Die biologische Vielfalt, das Erhalten der Pflanzen und Tierarten sei in aller Munde, so Schumacher. Deshalb steht die neue Reihe unter dem Motto „Erlebe die Vielfalt biologisch gesund“. Am Donnerstag wurde den Veranstaltungsteilnehmern und den Sponsoren das Jahresprogramm für 2019 vorgestellt.

Rüdiger Strenger, von der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH (BWT), dankte Friedel Schumacher und seinem Arbeitskreis „Natur und Landschaft“ für die abwechslungsreiche Zusammenstellung der interessanten und hoch qualitativen neuen Veranstaltungsreihe mit alt bekannten und neuen Angeboten, die zur Entdeckung der Vielfalt unseres Sauerlands anregen. Nur durch die Bündelung vieler Kräfte sei es möglich, vernetzt aktiv sein zu können und diese Vielfalt von Naturerlebnissen anbieten zu können. Zwanzig neue Veranstaltungen sind in diesem Jahr dazu gekommen.

Newcomer bieten Angebote zu aktuellen Themen

So sind erstmalig die Stadtwerke Brilon mit dem Angebot „Wo bleibt unser Abwasser?“ und einem Besuch der Kläranlage Brilon mit dabei. Unter dem Motto „Erlebe die Vielfalt – natürlich gesund“ beleben u. a. der Kneipp-Verein und das Katholische Familienzentrum Brilon das Programm mit einzelnen Abenteuern. Zum aktuell brennenden Thema „Insekten schützen“ bieten der Landfrauenverband und der Imkerverein Brilon interessante Angebote. Bei der Stadtbibliothek geht’s ums Thema „Upcycling“ und die Briloner Künstlerin Monika Voss bietet Malen mit Acrylfarben für Kinder an. Mit der Naturschule Sauerland und mit Lupen geht es auf Spurensuche in der Wunderwelt Wiese, um die Tricks der Pflanzen kennen zu lernen. Beim Workshop „Wilde Küche“ werden kleine Magier Hexenkräuter über einem Lagerfeuer zubereiten.

Viele Dauerbrenner

Kräuter sind nicht nur in vielen Gärten wiederzufinden sondern auch in vielen Veranstaltungsangeboten. Zur Auftaktveranstaltung „Tag der offenen Gärten“ am Samstag, den 13. Juli, können sich kleine und große Besucher auf die Hansetage 2020 einstimmen. Elf Gartenfreundinnen und ‑freunde öffnen ihre Gartenpforten zur Besichtigung und zum Austausch. Auch Marianne Kleineberg ist mit ihren Angeboten „Leben und Gärtnern im Glashaus“ sowie „Herbststimmung im Landgarten“ wieder mit dabei. Und schnell sein heißt es beim Angebot von Bernhardine Denzin. „Urban gardening“ war beim letzten Mal ausgebucht. Auf Entdeckungstour durch den Kräutergarten im Kurpark Brilon gehen die Kräuterdetektive.

Wald, Tiere, Wandern und Wasser- Viele einzigartige Erlebnisse mit sinnlichen Naturbegegnungen, welche den Sinn der biologischen Vielfalt erkennbar machen und damit die regionale Nachhaltigkeitsentwicklung unterstützen sollen, geben Einblicke in die Geschichte unserer einmaligen Landschaft. Natürlich sind auch Esel „Rambo“ und seine Kollegen Friedel und Festus wieder mit dabei. Spannende Abend-Safaris und Nachtwanderungen, faszinierende Entdeckungstouren durch die Erdgeschichte wie der Dauerbrenner „Reise in Brilons Unterwelt für junge Höhlenforscher“ oder die Alme-Quellen und die Angebote rund um den Lebensraum Möhne bieten den Gästen lehrreiche Angebote rund um das Thema Natur und Nachhaltigkeit. Doch das „Land der tausend Berge“ ist auch ein „Land der vielen Windräder“. Wie funktioniert ein Windrad? Sind sie für Vögel gefährlich? Diese und viele andere Fragen werden bei einer Exkursion in Scharfenberg beantwortet. Bei all den zahlreichen Angeboten darf auch Dauerbrenner „Radio Fuchs“, alias Christoph Kloke, nicht unerwähnt bleiben. Von Brilon aus in die weite Welt funken und elektronische Schaltungen basteln, das ist spannend!

Internationale Hansetage

„Brilon natürlich“ ist stark verankert in die Internationalen Hansetage. Ute Hachmann, Projektleiterin der Hansetage, wies darauf hin, dass sich alle interessierten Akteure am 22. Mai beim Egger-Forum treffen, um bei den Hansetagen 2020 „den Wald in die Stadt zu bekommen.“ Die Niedere Straße bis zum Forstamt als Teil des Rothaarsteigs sei – neben den offenen Gärten – prädestiniert für vielfältige Angebote.

Ein afrikanisches Sprichwort ist gerade in dieser Zeit des Artensterbens und des Klimawandels aktueller denn je, betonte Schumacher am Ende der Vorstellungsreihe: „Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, werden das Gesicht der Welt verändern.“ Und bezogen auf „Brilon natürlich“: „Wir sind Vielfalt. Vielfalt macht uns stark!“

Info: Alle Programme sind bis auf die Materialkosten kostenlos. Ggf. muss Picknick mitgebracht werden sowie zum Wandern festes Schuhwerk vorhanden sein.

Das neue Programmheft „Brilon natürlich 2019“ ist u. a. in der Touristeninformation der BWT und in der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten erhältlich. Anmeldungen sind bei der BWT unter 02961 96990 oder per E-Mail an bwt@brilon.demöglich.

Quelle: Silke Nieder

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon