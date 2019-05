Hilfe aus Brilon für krebskranke Kinder in der Ukraine

Mit Geld- und Sachspenden konnte mehreren hundert Kindern medizinische Hilfe gegeben werden…

brilon-totallokal: Mit Victoria Liese und Astrid Pfitzner engagieren sich seit Jahren zwei Brilonerinnen, um krebskranken Kindern in der Ukraine Medikamente und kleine Geschenke zukommen lassen zu können. In der Vorweihnachtszeit erfolgte mit persönlicher Unterstützung von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ein Spendenaufruf, dem viele Brilonerinnen und Briloner folgten. Mit Geld- und Sachspenden konnte mehreren hundert Kindern medizinische Hilfe gegeben werden und Freude an neuer Kleidung, Büchern und Spielzeug. Die Hilfspakete werden einmal im Monat versendet. Spenden nimmt Frau Astrid Pfitzner jederzeit in der St. Engelbert Apotheke in der Friedrichstraße entgegen. Ganz wichtig: Jede einzelne Spende kommt zu 100 Prozent den Kindern zu Gute.

Nunmehr erreichten die Stadt Brilon drei Dankesschreiben aus der ukrainischen Stadt Lwiw, gerichtet an die engagierten Mitbürger/innen, den Bürgermeister und an alle Einwohner Brilons und der Dörfer. Die Hilfsbereitschaft aus Brilon hat in der Ukraine viel Gutes bewirkt. Ein herzliches „Dankeschön“ an alle, die ihren Beitrag dazu geleistet haben.

Bild: Freuen sich über die große Spendenbereitschaft, Dr. Christof Bartsch und Victoria Liese

Quelle: Clemens Mund, Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon