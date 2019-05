Jugendschnadegang 2019

Brilon-Totallokal: So bunt wie das Plakat soll diese Aktion sein, zu der Vikarin Antje Jäkel und ein Team aus Jugendlichen

des JuCafs einladen

brilon-totallokal: „In Zusammenarbeit mit der Neuapostolischen Kirche, dem

Jugendparlament, dem Alfred-Delp-Haus, dem Youth-Hansa Team 2020, den Pfadfindern

und der evangelischen Kirche Brilon wollen wir zusammen mit vielen Briloner Jugendlichen

einen Weg durch Brilon beschreiten.“

Schnadegang – das kennt man in Brilon: Viele Männer wandern die Grenzen der Stadt ab

und feiern auf dem Rastplatz mit Einheimischen und Gästen. Bei der Jugendschnade geht

es darum, dass die Jugendlichen über die Grenzen ihrer Gemeinde hinausgehen und kennenlernen,

welche Angebote ihrer Stadt für Jugendliche gemacht werden.

Stationen auf dem Jugendschnadegang sind die kirchlichen und städtischen Jugendhäuser.

Dort bieten die Gastgeber unterschiedliche Aktionen zum Mitmachen an und stellen ihre

Räumlichkeiten und Angebote vor. Ein musikalischer Leckerbissen wird am Ziel der Reise

angeboten: Im Evangelischen Gemeindezentrum gibt DJ BlackSmith für alle Teilnehmer ein

kostenloses Konzert.

Für Essen und Trinken unterwegs ist gesorgt.

Anmeldung bitte bis 13. Mai 2019 im Gemeindebüro: Tel.: (02961) 50020

Quelle: Jutta Fiebich, Ev. Kirchengemeinde Brilon Gemeindebüro”

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon