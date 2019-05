Klangkosmos Weltmusik aus dem Himalaya

Brilon-Totallokal: WDR Hörfunk zeichnet Live-Konzert „Night“ aus Nepal auf – Eintritt frei

brilon-totallokal: Das Team der BWT-Brilon Kultour und die Evangelische Kirchengemeine Brilon laden mit freundlicher Unterstützung der Firma Oventrop zum nächsten Konzertabend der Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ ein.

Zu Gast ist am Sonntag, 19. Mai 2019 um 19.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche das Ensemble „Night“ aus Nepal. Das 2006 gegründete Kollektiv war im vergangenen Jahrzehnt eine tragende Säule bei der Wiederbelebung traditioneller Klänge aus dem Bereichen Folk, höfisch-klassische Musik und spiritueller Musik sowie fast vergessener nepalesischer Instrumente.

2012 fand sich dann das Ensemble in seiner aktuellen Formation zusammen. „Night“ hat in der aktuellen Musiklandschaft Nepals eine besondere Rolle als Kulturbotschafter: Das Ensemble trat 2015 beim Shambala Music Festival in Kanada auf, tourte 2016 im United Kingdom im Klangkosmos Partnernetzwerk „Making Tracks“ u.a. mit einem Auftritt bei BBC Radio-World und arbeitete für eine Komposition mit dem Grammy Gewinner A.R. Rahman anlässlich des Internationalen Friedenstages zusammen.

Der Westdeutsche Rundfunk wird das 90-minütige Livekonzert für seinen Hörfunkprogramm WDR3 aufzeichnen. Der Eintritt zu diesem Konzert in der Evangelischen Stadtkirche Brilon ist frei. Gerne dürfen Sie vor Ort eine Spende abgeben. Nähere Informationen zu dieser vom Kultursekretariat Gütersloh geförderten Konzertreihe erhalten Sie bei der BWT-Brilon Kultour unter Tel.: 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail kultur@brilon.de.

Bildunterschrift: Neue Töne aus Nepal sind am Sonntag, 19. Mai, in der Evangelischen Stadtkirche zu hören. Foto: Veranstalter

Quelle: i.A. Brilon Kultour – Thomas Mester

